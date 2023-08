Nueva polémica entre la cantante Karol G y Anuel

Aunque ya están separados hace rato, las indirectas entre los cantantes Karol G y Anuel no paran. Ocurre que recientemente ella grabó un sencillo que llamó la atención de sus seguidores, porque parece, a la vez, una indirecta para Anuel AA y una declaración de amor para su actual pareja, el cantante Feid. “Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón”, canta allí. Y Anuel recogió el guante. Porque acaba de conocerse un video de un reciente recital en el que el muchacho dice frente al público: “Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo, bebé”. ¿Habrá un nuevo capítulo y volverán a tirarse dardos? Porque desde ambos lados van redoblando las apuestas.