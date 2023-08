Pampita se quebró en vivo en el programa de Fer Dente

La visita de Carolina “Pampita” Ardohain a Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente por América- fue uno de los más emotivos. La modelo explicó por qué es tan significativa una canción en su vida y terminó abriendo su corazón en vivo.

Indagada por su elección en el disco de la vida, la invitada reveló lo que siente por Fix You, de Chris Martin: “Me encanta ese tema. Esa canción se la escribió Chris a Gwyneth Paltrow cuando era su mujer, cuando había fallecido su padre y ella estaba destruida, con un dolor en el alma tremendo”, comenzó diciendo la modelo.

"Él habla un poco de eso, de agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño. Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober cuando me propuso matrimonio me puso ese tema", agregó.

Fue entonces que el presentador no dudó en entonar este famoso hit y consoló a Pampita al verla a flor de piel y con lágrimas en los ojos: "Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí".