Nuevo round en la pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara

Después de algunos meses en una tensa calma, las examigas Zaira Nara y Paula Chaves volvieron a sacar los trapitos al sol. Y parece que con todo. Al parecer las cosas quedaron rotas para siempre luego del breve romance que Zaira tuvo con Polito Pieres, justamente ex de Paula. Desde aquella vez ellas se distanciaron, y el tiempo parece que ha profundizado esas diferencias. Y una de las que primero se refirió nuevamente al tema fue Zaira, que consultada en un móvil de LAM (América), expresó: “Para mí son familia. Filipa es mi ahijada y dudo que por una circunstancia deje de serlo y nunca más la vea. Para mí es una persona que acepta una responsabilidad, más allá de que seamos vecinas y compartimos un montón de momentos parecidos y hoy no, lo entiendo, pero hay cosas que traspasan eso”.

Obviamente también se refirió al supuesto motivo del alejamiento. “Ella tiene una familia superconstituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace trece años había estado con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga. Yo tengo ciertos códigos que si una amiga me dice ‘dale para adelante’, yo le doy para adelante, si me dice ‘no mires’, no miro. Mi ambiente es así, te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono. No es la primera vez que alguien conoce a otro”. Por si faltara más, agregó: “Nadie sabía que había respondido un mensaje y a la única a la que le pregunté fue a ella. Si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me dijeron que iba a ser”. A todo esto, a poco de conocerse las declaraciones de Zaira, Paula Chaves eligió sus redes para, de algún modo, sentar posición. Junto a una foto que publicó en sus historias escribió: “Ojo que tengo mercurio retrógrado y los 7 planetas que no pasaban por Virgo hace 200 años, eh”. Si bien no explicitó a quién estaba dirigido o a qué se refería con un mensaje tan enigmático, quedó a las claras que la destinataria era una sola y tiene nombre y apellido: Zaira Nara.

Hay que señalar que algo de esto se olía ya entre ambas. Porque hace apenas unos días hubo un intento de acercamiento por parte de Zaira que del otro lado no fue muy tenido en cuenta ni correspondido. Ocurre que Pedro Alfonso, esposo de Paula, realizó una publicación por los diez años de Olivia, una de sus hijas. “Feliz cumple, bebita linda”, le respondió Nara, junto a un emoji de un corazón. Pero lo que más llamó la atención es que Paula ni siquiera respondió a ese mensaje, a sabiendas de que todos estarían expectantes por su contestación. No es la primera vez que por las redes se ponen de manifiesto las diferencias y el enojo que aún perdura entre ellas. Hace algunos meses, en un intercambio de preguntas que le hicieron a Paula por Instagram, un usuario le consultó: “¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”. Y allí, en esa red social en la que ambas tienen miles y miles de seguidores, ella respondió sin vueltas: “La vida misma. Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona”. Y agregó: “Está todo bien. Pero nuestros intereses no están más en la misma sintonía”. Así las cosas, por el momento todo hace pensar que una reconciliación entre ambas está más lejos que nunca. Y que tendrá que seguir corriendo mucha agua bajo el puente para que ambas vuelvan a mostrarse juntas y queridas, como lo fue hace algunos años.