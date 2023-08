Luis Fonsi responde a las críticas por su reciente tema

El cantante estrella y artista pop puertorriqueño fue apuntado tras conocerse su nueva canción Pasar la página. Ocurre que, a poco de conocerse, muchos apuntaron que estaba dirigida a su expareja Adamari López. Y por ello, varios lo criticaron por no querer soltar y dejar atrás esa historia. Pero el propio Fonsi se hizo eco de los comentarios y fue claro al respecto. En declaraciones a la prensa, dijo: “Es un desahogo. Es una frase que decimos mucho, que jugamos mucho con ella. Es una canción alegre. No es una canción seria. Es una fiesta. Es un ritmo pegajoso”. Y agregó: “Quiero comentar que esta canción es mucho más grande que una sola persona. Esto es un mensaje global hacia muchas personas. ¿En quién yo pienso cuando la canto? En muchas personas. Créanme que esto no se trata de una sola persona. Es mucho más grande que eso”.