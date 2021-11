Don Francisco: “Siempre soy muy curioso”

don Francisco: reflexiones, que se ve todos los domingos a las 22 por CNN en Español, tiene a Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, conocido popularmente como Don Francisco, como conductor. Esta temporada, de 11 capítulos, contará con más de 30 invitados destacados, con quienes el popular animador reflexionará sobre aquellos temas íntimos que más nos inquietan. Diario Hoy pudo dialogar en exclusiva con él para saber más de este programa.

Al igual que en el primer envío, el denominador común esta vez será la sensibilidad humana de las conversaciones sobre las historias personales de los entrevistados, combinado con la experiencia única del famoso anfitrión. Además, tendrá como novedad la presencia del público, que se incorporará al programa a través de una “nube virtual” que representará a los distintos países.

—¿Cuál es el secreto para estar en la vida de la gente tanto tiempo?

—Es mucho tiempo, el próximo año cumplo 60 años desde que hice mi primer programa de televisión, y creo que aquí hay una combinación entre la perseverancia y comunicar y estar en contacto con la gente.

—Has sabido aggiornarte a los cambios pero en este programa traés aspectos completamente desconocidos de las personalidades. ¿Cómo surgió esta idea?

—Yo en general siempre soy muy curioso y sin darme cuenta, al hablar, estoy entrevistando a la gente, incluso antes de estar en televisión y los medios, tengo una genuina curiosidad. Lo complicado ahora, porque siempre lo hice con mucho público en estudio, es la virtualidad, es una fórmula distinta, donde no tenés que pisar al entrevistado, pero es la nueva forma de comunicación que existe.

—Entrevistaste a los grandes de todo el mundo, pero ahora la virtualidad te permite unir en tu programa a personalidades completamente alejadas físicamente entre sí…

—Claro, en el muro virtual hay a veces 10 o 12 países distintos, en diferentes lugares del mundo, ésa es la ventaja, pero la conversación no es exactamente igual, no tiene la misma mecánica, es diferente.

—¿Extrañás el set?

-Sí, lo extraño, pero en mi caso creo que es solamente un recuerdo, porque lo que pueda hacer hoy día en la televisión, y eso que estuve activamente en televisión hasta los 78 años, es distinto.

—En la Argentina tenemos a Mirtha Legrand, ¿creés que no hubo renovación de referentes y conductores en la región?

—Creo que la televisión ha ido cambiando, mutando, y yo que siempre hago el Teletón en Chile, siento que no quiero ser el Blockbuster de la solidaridad, sino que quiero ser el Hulu o el Netflix de la solidaridad. Porque esto va cambiando, una dinámica distinta, hoy la televisión cambió, y creo que sólo en un futuro se quedará con deportes y noticias y el resto en las plataformas, porque además ahí se acostumbran a ver programación sin cortes comerciales, todo está globalizado y ni siquiera la frontera está en el idioma, ves series en idiomas que ni siquiera sabes una palabra como el holandés o el checo.

—¿En algún momento soñaste con estar en CNN?

—Es algo que nunca soñé y menos que la busqué, vinieron de CNN un día y me preguntaron: ¿Quisiera hacer esto? Probamos e hicimos 10 episodios de Reflexiones en 10 días, y por el resultado me pidieron continuarlo hasta 2022.

—¿A lo largo de tu carrera tuviste alguna entrevista complicada?

—Me ha pasado con un actor que ya está fallecido y por eso lo cuento, con Anthony Quinn (actor, director de cine, pintor, escritor y escultor mexicano nacionalizado estadounidense). Viajé desde Santiago de Chile, hace mucho tiempo, cuando solo estaba en la televisión de mi país, y conseguí la entrevista con él, tras el estreno de Zorba el griego, y me la dio en Washington State. Viajé como 40 horas, llegué destrozado, me puse en contacto con él, me arrendé una habitación en el Four Seasons, estaba haciendo un gran esfuerzo económico, y cuando ya estaba todo listo, lo llamé y me dijo que no quería ir a la habitación, sino que quería hacerla en su suite. Hubo que pedirle unas horas para que pudiéramos armar todo el set. Al llegar una vez más me dijo: No me siento cómodo y no la voy a hacer en español, sino en inglés, y finalmente lo convencí para que pudiera hacerla hablando en castellano. Creo que me dio una de las mejores entrevistas que yo pude hacer en mi vida, de unas dificultades que creía que todo se derrumbaba, hasta el éxito total.

—De las nuevas generaciones de artistas, ¿te gustaría entrevistar a alguien?

—Hay una curiosidad, yo fui el primero que trajo a Bad Bunny cuando no había ido nunca a la televisión, y yo fui muy simpático con él y él conmigo, y al encarar este programa lo recordé. Ahora es una estrella mundial, y lo llamé, lo llamé y hasta ahora nunca me ha contestado y me gustaría saber qué pasa con él.

—¿Qué vamos a ver a lo largo de esta temporada del programa?

—Vamos a ir cambiando, buscamos fórmulas distintas, hablando del amor, del sueño, de la noche, de artistas sobre cómo encontraron el éxito, de un lado al otro, vamos a hacer un programa con los sobrevivientes más destacados, uno del avión uruguayo, de las Torres Gemelas y a uno de los 33 mineros, buscando que el público se incorpore, entendiendo las segundas oportunidades de la vida... El resultado no se sabe hasta el final.