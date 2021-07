Dos hermanos se enfrentarán en el ring en la serie Heels

Starzplay presentó Heels, un drama ambientado en el mundo de la lucha libre profesional independiente que arribará a la plataforma el domingo 15 de agosto en exclusiva para la Argentina. Escrita y creada por el productor ejecutivo Michael

Waldron (Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) y con el productor ejecutivo Mike O'Malley (Shameless) como showrunner, Heels está protagonizada por Stephen Amell (Arrow) como Jack Spade, y por Alexander Ludwig (Los juegos del hambre, Vikingos) como Ace, su hermano menor.

Peter Segal (Get smart, 50 first dates), quien dirige varios episodios, también se desempeña como productor ejecutivo. Heels también será parte de Comic-Con @ Home 2021, mañana, con un panel con Waldron, O'Malley y el elenco, junto con un adelanto nunca antes visto.

Heels es una historia que mezcla acción y drama sobre los hombres y las mujeres que persiguen sus sueños en el mundo de la lucha libre profesional en pueblos pequeños de la América profunda. Ambientada en una comunidad muy unida de Georgia, sigue una promoción de lucha de propiedad familiar en la que dos hermanos y rivales pelean por el legado de su difunto padre.

En el ring, alguien debe jugar al tipo bueno, “la cara” del espectáculo y alguien debe jugar a su némesis, el talón de Aquiles. Pero en el mundo real, esos personajes pueden ser difíciles de cumplir, o difíciles de dejar atrás. La serie dramática también está protagonizada por Alison Luff como Staci Spade, la esposa de Jack quien tiene que lidiar con los riesgos emocionales que sus suegros han invertido en sus objetivos de lucha libre y las demandas que impone a su familia; Mary McCormack como Willie Day, el socio comercial de Jack y el cerebro logístico detrás de la organización de lucha local y Kelli Berglund como Crystal Tyler la ayudante de cámara e interés amoroso de Ace, entre otros.