La separación de Ailén Bechara

Vedette y modelo, Ailén Bechara supo mantener una relación amorosa con un empresario de nombre Agustín para luego engendrar un hijo en común, el pequeño Francisco.

De esta manera, la familia parecía marchar sobre ruedas, eligieron un hogar en común y pudieron disfrutar de la vida juntos.

Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, la relación se desgastó, los roces comenzaron a llegar y enfrentaron una primera crisis que sortearon con esfuerzo y dedicación.

Ahora, las noticias no son de lo más alentadoras porque Ángel De Brito comunicó que la separación ya es un hecho.

De esta manera, afirmó: “La que se separó es Ailén Bechara, él ya no estaría viviendo en la casa familiar y han tenido una crisis que no han podido superar, lo lamentamos por Ailén. Esto es definitivo y no habría vuelta atrás por el momento. Una pena. Ambos tienen un hijito que quieren mucho pero la pareja ya no va para más”.

Además reveló que la rubia abandonó su casa y se trasladó junto a su hijo a un departamento en pleno corazón porteño.

En el presente, Bechara se encuentra enfocada en la crianza de su pequeño y en la vuelta al trabajo.