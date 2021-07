Paula Usero y Carol Rovira cuentan detalles de #Luimelia

La cuarta temporada de #Luimelia llegará el próximo 25 de julio a Atresplayer Premium con los protagónicos de Paula Usero y Carol Rovira, en sus entrañables personajes de Luisita y Amelia, que les han permitido trascender fronteras. Diario Hoy dialogó con ambas, en exclusiva, para saber detalles.

—¿En algún momento imaginaron este fenómeno de #Luimelia?

—Paula Usero: Pues la verdad es que no, creo que ha sido sorprendente para nosotras y para todo el mundo que forma parte de este equipo. Cada vez que tenemos incorporaciones conforme a las temporadas les cuentan de la repercusión y todos alucinan con que sea así. Nosotras estamos muy impactadas con todo y seguimos estándolo después de tanto tiempo. Es una serie muy bonita, los personajes son encantadores, la historia que contamos es tierna, y creo que es muy necesaria, por eso la gente se une tanto a este team de #Luimelia.

—Carol Rovira: Es un fenómeno que nadie se espera, evidentemente cada vez que haces una serie o un proyecto piensas que va a ir bien porque tienes fe y confías, pero en el caso de #Luimelia ha superado, en exceso, nuestras expectativas, y cada día, cuando recibimos mensajes de Japón, por ejemplo, o de la otra punta del mundo, de sitios que no sabemos ni que existen, decimos: ¡Madre mía! Qué fuerte. Está abarcando muchos sitios y traspasando fronteras, y esto es alucinante, ver el eco que está teniendo.

—No imaginaban la respuesta, y tampoco estar tanto tiempo con los personajes, ¿qué les sigue atrapando de ellas y el resto de los roles?

—CR: Creo que a medida que vamos interpretando a Luisita y Amelia las vamos conociendo más y más, y cada temporada aparecen tramas nuevas que alimentan al personaje. Me sigue conectando que me sorprende Amelia y que sin duda ninguna yo sería amiga de ella, y esto me hace estar ahí con ella, dándolo todo y conectando con ella, latiendo, emocionándome cada día. Esa conexión, aparte de que el trabajo de los guionistas está maravillosamente hecho, tiene que ver con que hay evolución en el personaje, no está estancado ahí, crece, va creciendo, avanzando, y esto es lo chulo.

—PU: Como actrices creo que es fundamental asumir nuevos riesgos, y retos, y que te pasen cosas todo el rato, porque al final quedarte viviendo en el mismo momento, una y otra temporada y que las cosas no avancen, y que sea todo reiterativo, al final eso aburre, eso es cansador para nosotras, para quien escribe, para quien dirige, para quien lo ve.

Lo que nos sigue atrapando de #Luimelia es que queremos muchísimo a los personajes, que nos han acompañado desde nuestros inicios hasta ahora, que ya hemos trabajado en más cosas y tenemos más experiencia, pero es esto, que les pasan muchas cosas. Para nosotras, aún hoy hay momentos miuy complicados de poder hacer, y de eso se trata esta profesión, de asumir nuevos riesgos, verte insegura, y sacarlo y decir: Aquí hay algo de talento e intuición que me va a acompañar y permitir seguir creciendo con este personaje.

—¿Qué encontrarán los espectadores de #Luimelia en esta cuarta temporada?

—CR: Decimos que es una temporada muy mágica, muy verosímil, toca temas muy reales con lo que todo el mundo se sentirá muy identificado, sobre todo nuestra generación, las verán luchando para lograr sus objetivos, y eso es muy real. Es algo con lo que se identificarán. Además hay personajes nuevos, que dan aire a la propuesta, y como actrices nos ha tocado pasar por más sitios, hay comedia, drama, situaciones loquísimas, es una gran novedad de esta temporada.

—Paula, ¿cuándo visitarás la Argentina? Carol ya vino

—PU: Me encantaría ir muy pronto, tengo amigas allí, me apetece conocer, no conozco nada y siempre pienso que en otra vida he sido argentina, siempre lo pienso, porque me gusta mucho la manera que tienen de hablar, siempre trato de imitar el acento porque me gusta, me atrae, me parece, incluso, una manera de hablar más bonita que la que tenemos aquí, y por eso pienso que en otra vida yo he sido argentina. Es como que me llama, tengo un imán, me interesaría ir.

—¿Carol, cuándo volverás?

—CR: En 2022, pero no puedo decir nada aún, pero voy a volver. A Paula es verdad algo de eso que fue argentina, porque se le da muy bien el acento, pero creo, además, que hay algo entre los argentinos y los españoles que nos une, no sé qué es, pero algo de la manera de ser, de buscarnos la vida, salir adelante, ser polifacéticos; cuando estuve allí, el cámara cocinaba, hacían muchas cosas, me encanta.

Una apuesta a la representación de la diversidad

#Luimelia regresa con más capítulos y de mayor duración, renovadas tramas y la incorporación de nuevos personajes. La diversidad es su motor.

—#Luimelia ha puesto la diversidad en la pantalla, al igual que otros programas oriundos de España, pero aún siguen aconteciendo crímenes aborrecibles como el de Samuel. ¿Creen que el programa tiene que seguir existiendo para concientizar?

—PU: Es horrible, y lo que yo creo es que no tiene que existir #Luimelia para siempre para concientizar, sino que tenemos que crear nuevos contenidos, series y películas, y que no sean extraordinarias. Call me by your name es extraordinaria, pero no debería ser la única, y no se debe subrayar solo uno o dos proyectos, tienen que existir diversidad de series, películas, programas, ya está bien de tanta serie heterosexual y patriarcal, es que al final nos metemos todos ahí y no conseguimos salir, todo el rato estamos a través de las pantallas viendo cosas, pero necesitamos que esos proyectos nos enseñasen y educasen.

—CR: Con el tema de la homosexualidad y otros tipos de vínculos sexuales siempre hay algo. Tengo una amiga que vive en trío, en la misma casa, hace tres años, y al principio lo pasaban muy mal las tres porque no había referentes, se querían las tres, pero no sabían qué y cómo hacerlo. Entonces creo que va a haber un momento en el que pensemos por qué monogamia todo el rato en todas las historias o casi todas, por qué no se pueden querer tres personas, es igual de lícito, estamos hablando del amor y el amor es infinito, por eso las pantallas tienen que educar, la literatura, el arte, en general, es un lenguaje del que podemos disponer y transmitir nuevas maneras y abrir las mentes de las personas.