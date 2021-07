La hija de Julia Roberts debuta como modelo

Hija de la actriz Julia Roberts y el director de fotografía Danny Moder, la adolescente Hazel está trabajando como modelo de alta costura mientras que también acompaña a su papá en los estrenos del festival de Cannes que transcurren en la actualidad.

Es por ello que la heredera de Mujer bonita fue vista circulando en una alfombra roja junto a su progenitor. Para la ocasión, eligió un vestido de encaje beige, zapatos de charol mientras que su peinado solo fue muy al natural como su maquillaje.

Vale mencionar que la joven y sus dos hermanos guardan un estricto perfil bajo y crecieron alejados de las flashes de las cámaras.

Ella tiene un mellizo llamado Phinaeus Moder y tiene un hermano menor de nombre Henry Moder. La joven estudió en la escuela Our Lady of Mercy en Los Ángeles, y ha participado en varias competencias deportivas escolares. Además compartió la misma pasión que su mamá y la hizo realidad al protagonizar dos películas tales como Día de la madre y All access.

En el presente, Julia se abocó a su trabajo como intérprete y es por ello que no pudo acompañar a su esposo. También, ambos están incursionando en la producción de filmes independientes con razones filantrópicas.