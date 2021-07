Gene Simmons sobre "Kisstory": "A nuestros fans les debemos la verdad"

A un mes del estreno de "Kisstory", el documental sobre el popular grupo rockero Kiss, Gene Simmons señaló que la motivación del material “es mostrarlo todo ahora que estamos llegando al final del camino”.

"A nuestros fans les debemos la verdad y 'Kisstory' muestra todas las verdades, las tristes y los buenos tiempos", insistió el líder de la banda, acerca del filme que el canal de suscripción estadounidense A&E emitirá en dos partes el 21 y 22 de agosto.

El bajista y cantante sostuvo que "uno de los peores momentos de la banda fue cuando nos dimos cuenta de que el carro no podía andar con dos llantas pinchadas. De los cuatro miembros que éramos no podíamos seguir con Ace y Pete y estamos llegando a los 50 años del grupo y ellos no están aquí para disfrutar eso".

Simmons aseguró durante una rueda de prensa con medios latinoamericanos que junto con el cofundador de Kiss, el guitarrista Paul Stanley, hicieron todo lo posible en numerosas ocasiones para que el guitarrista y el baterista originales estuvieran en la banda, pero fue imposible.

El músico que sostiene el proyecto como solista, Gene Simmons & His Band, indicó que “en un mes voy a cumplir 72 años y tengo todos mis dientes, mi pelo, todo está bien aquí abajo; así que no se sienten, mientras estén vivos sigan para adelante".