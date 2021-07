Un documental sobre la música como impulsora de sueños

Liv Zaretzky estrena su película Pibas del viento, con la que busca visibilizar el necesario trabajo de centros culturales desde un un grupo de jóvenes, niños y adolescentes que se entregan a la música. Diario Hoy dialogó con ella.

—¿Cómo llegaste al Club Atlanta y a la orquesta?

—Mi cuñado es uno de los fundadores de la orquesta. La conocí a través suyo, pero hubo una nota que escribieron en 2015 muy linda sobre la importancia del espacio y me interesé, me acerqué y me enamoré del lugar, de lo que sucedía allí. Fui mucho tiempo como espectadora y generando vínculo con la familia. Así llegué.

—¿Pensás que la película visibiliza el trabajo de estas organizaciones?

—Uno de los objetivos de la película es que esto se replique, para que existan más espacios, ante la ausencia del Estado para generarlos. En estos espacios de encuentro, de vecinos, conociendo otras realidades, ayudaría a una sociedad mejor, y desde ahí quisiera que se lea la película, desde la solidaridad con personas que convivimos, conociendo al que tenés cerca.

—Y de saber qué está pasando en otros lugares…

—Sí, y también me gustaría que llegue a un público adolescente, con historias con las que pueden sentirse identificades y cercanos.

Más estrenos

MAPA DE LOS SUEÑOS LATINOAMERICANOS

“Esto es una invitación a escuchar e interesarnos por el contexto de cada historia. Necesitamos elaborar para no repetir los errores del pasado. Algo fundamental hoy más que nunca mientras seguimos multiplicando ‘burbujas’ en el contexto de la pandemia”, dice Martin Weber sobre su película que se estrena en Malba y que recupera imágenes del pasado para hablar del presente de la región, que sigue igual.

LA VERDAD

Hirokazu Koreeda propone el intenso y bello viaje al reencuentro entre una madre estrella de cine y su hija Fabienne (Catherine Deneuve) y Lumir (Juliette Binoche). Pero lo que tendría que ser celebración termina siendo disputa: a partir de la publicación de las memorias de la actriz, un relato sobre su vida con muchas licencias, y más ficción que autobiografía, viejos fantasmas acecharán a ambas.