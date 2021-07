"Encontré una foto de Ayelén Paleo desnuda"

Carmen Barbieri reveló que encontró entre las pertenencias de su difunto, ex esposo, Santiago Bal. Durante una entrevista con Intrusos, destacó que halló una foto desnuda de Ayelén Paleo, quien tuvo un romance fugaz con el capocómico.

Se sabe que en 2011 se produjo un escándalo durante la obra teatral Bravísima, donde Carmen descubrió que Bal tenía un romance clandestino con la vedette de apenas 20 años en ese momento. Eso generó que el actor abandone su casa y luego se divorcien.

Con total carisma, Barbieri contó detalles de la foto prohibida: "Hace poco saqué una caja, porque de a poco le voy dando a Fede las cosas del papá. Entonces, sacamos una caja, un cuadro, se abrió y se rompió el vidrio y voló una foto que cayó frente al piso... ¿Y quien era? ¡La chica! No voy a nombrarla...".

Y agregó: "¡Estaba desnuda! Che, que cuerpo tiene esa chica. Hizo bien en dejarme ¿Cómo no va a cambiar eso por esto? Yo creo que la última mujer que le movió el piso fue esa chica, y está bien, aunque él me decía que me seguía amando y se lo creo".