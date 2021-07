El desafío de ABBA

De forma reciente, algunos miembros de la clásica banda ABBA decidieron volver al ruedo con sus clásicos dorados. Es por ello que el equipo volvió a los estudios para grabar una selección especial de canciones y así poder saciar la añoranza de sus fanáticos contemporáneos.

La recopilación de los grandes hits se titula Gold, cuenta con cada una de las entregas que hicieron bailar a las generaciones y ya es un récord en Reino Unido, Inglaterra. Este disco se compara en éxito como los sucedidos con la obra de Queen.

Han pasado 40 años desde la disolución de la banda integrada por Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus y Frida Lyndstad. Antes de la pandemia del coronavirus habían anunciado un posible regreso. Ahora ya es un hecho, puesto a que están planificando una serie de presentaciones breves como también nuevas melodías para dar a conocer.

Por último, Ulvaeus afirmó en una entrevista reciente al diario The Herald Sun: “Habrá música nueva este año, eso es definitivo, ya no es un caso de que pueda suceder, sucederá. Somos muy, muy buenos amigos. No paramos en el estudio. Es difícil de describir, pero hay vínculos muy fuertes entre nosotros”.