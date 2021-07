Lanzan canal de streaming dedicado a Elvis Presley

Un canal de streaming especialmente dedicado a la figura y arte de Elvis Presley, resultado del convenio entre la compañía audiovisual Cinedigm y los herederos del "Rey del rock and roll", iniciará transmisiones el año próximo.

Según informaron medios especializados estadounidenses, el canal se llamará The Elvis Presley Channel y podrá verse en principio en Estados Unidos y Canadá de forma gratuita con publicidades.

A través de dispositivos y plataformas como Amazon, Samsung, Pluto TV, Roku o Hulu, el canal emitirá material de archivo, documentales, especiales y contenido musical.

Entre otros, podrán verse el especial “Singer Presents… Elvis” (1968) -también llamado “The ’68 Comeback Special”-, de Steve Binder; “Elvis Aloha from Hawaii Via Satellite” (1973), de Marty Pasetta; y el filme “Elvis by the Presleys” (2005), de Rob Klug.

El canal también mostrará rarezas de los archivos Graceland, con algunos de los artículos más llamativos de la colección que perteneciera a Elvis.