Rosario Ortega: “Siento mucha sorpresa y felicidad”

Desde que tuvo uso de razón, Rosario Ortega supo que la música se convertiría en su modo de vida. A paso certero experimentó en diversos proyectos artísticos hasta lanzarViento y sombra, su primer disco solista, que le valió múltiples galardones alrededor de todo el globo terráqueo.

Tiempo después, la artista se sumó a la orquesta estable de Charly García, donde aún proyectan diversas obras en conjunto.

Además, ella se abocó a la composición y producción musical de álbumes para películas y al trabajo en su banda, llamada Meteoros.

En la actualidad se encuentra promocionando el disco Otro lado, y al respecto esbozó: “Es una secuencia de canciones que fueron naciendo del encuentro con diferentes músicos y productores de Argentina y México que admiro mucho. Cada una tiene su propia impronta y viene de lados diferentes. Algunas están casi listas desde hace mucho tiempo y en el 2020 pude darles un cierre. Otras canciones nacieron en estos meses, y están atravesadas por todo lo que me pasó y sentí en este tiempo de encierro”.

Asimismo, reveló cómo fueron los detalles del tratamiento del último tema que integra esta entrega.

“Tardes de verano fue el último tema que grabé. Me propuse hacerlo y producirlo en un mes y así fue. Le llevé la música a Julián Tello y fuimos dibujando la letra. La producción y ejecución de todos los instrumentos es de Nahuel Barbero (Hipnótica). Tiene un sonido despojado, pero habla de ir a nuestro ritmo, priorizarnos y gustar primero de nosotros mismos antes de incluir a alguien más en nuestra vida”.

Durante una charla íntima con este multimedio, la menor del clan Ortega presentó los detalles de sus producciones y sus recorridos. Del mismo modo, anunció los proyectos venideros.

—En este contexto de pandemia y apertura paulatina de las actividades abocadas al arte, la cultura y el espectáculo, ¿qué proyectos tenés?

—Ahora mismo acabo terminar de filmar un streaming, que sería una manera de presentar el disco de forma virtual. Habrá invitados especiales y una puesta en escena que me tiene por demás contenta porque la pensamos junto a un equipo de trabajo para luego llevarla a cabo. Tengo muchas ganas de poder presentar este álbum que salió en diciembre pasado, pero apenas pudimos visitar algunos lugares por el contexto de la pandemia imperante. Quisiera llevarlo, tal vez, también a México. Además estoy planificando un próximo EP de reversiones y dentro de poco se va a saber un poco más. Esta producción saldrá este año y estoy muy contenta con todo esto.

—Continuando con las buenas noticias, también estás nominada para los Premios Gardel. ¿Cómo vivís esta arista en tu recorrido?

—Siento mucha sorpresa y felicidad. Si bien mi disco anterior también estuvo nominado, ahora la escena está mucho más abierta o receptiva a lo que sucede en este momento. Es decir, no solamente se da crédito a canciones o artistas que tiene una gran trayectoria, sino también a otros que están sacando sus primeros discos, músicos que están apareciendo, mujeres, un montón de ellas. De esta manera, me siento honrada de estar allí con tantas bandas que me gustan mucho.

—En tu carrera en la música también supiste integrar la formación estable de Charly García, ¿cuáles son los detales que podés contarnos al respecto?

—Estamos desde hace muchos años y me parece que se ve allí la devolución y la conexión que tenemos arriba o abajo del escenario. Todo esto se puede ver reflejado en los shows, en los discos. Poco a poco fui tomando más protagonismo hasta que grabé y es increíble cuando la gente me dice: “Escucho a Charly, pero también a tu voz”. La realidad es que esta experiencia me dio un lugar bastante único para cantar algunas canciones de manera casi solista, fue una responsabilidad muy grande y me parece que fui evolucionando. Cada vez me sentí mejor, más cómoda, más preparada. Ahora estoy pensando en un nuevo disco, que espero vea la luz en no mucho tiempo porque ya tiene varias canciones.