Drama, amor e historia para maratonear

ALGUIEN TIENE QUE MORIR

En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras e inesperadas para los involucrados. Nueva propuesta dirigida por Manolo Caro con los protagónicos de Carmen Maura, Cecilia Suárez y Carlos Cuevas. Netflix.

COUNCIL OF DADS

Scott Perry (Tom Everett Scott, The Wonders), esposo y padre de cinco hijos, recibe la noticia devastadora de una rara enfermedad que amenaza no solo a su vida, sino también al futuro de su familia. Es por eso que decide pedirle ayuda a algunos de sus amigos más cercanos y confiables para que guíen y apoyen a su entorno en el caso de que alguna vez él no pueda estar allí. 21/10 23.50 Fox Premium Series.

CUALCA

Precursora de debates acerca de la marea verde y los prejuicios y mandatos sociales, sus episodios hoy suman miles de espectadores en YouTube, gracias a la vigencia de sus temas.

Malena Pichot y Charo Lopez encabezan un equipo de intérpretes que supo, en su momento, trabajar con perspectiva de género situaciones cotidianas que no llegaban a la televisión.

SEDUCED: INSIDE THE NXIVM CULT

Narra la historia de India Oxenberg, hija de la actriz Catherine Oxenberg y descendiente de la realeza europea, seducida por el culto moderno de esclavas sexuales que engaño a más de 17.000 personas que se inscribieron en los “Programas de Éxito Ejecutivo”. StarzPlay.

Más series

EL INSTANTE DECISIVO

El documental relata los doce días de julio de 1997 que transcurrieron entre el rescate de José Antonio Ortega Lara y el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. 12 días que transformaron la percepción de la sociedad vasca sobre ETA y marcaron a fuego la historia. De Teresa Latorre. 18/10. ATRESplayer Premium.

LXS PIBXS

En cinco capítulos, basados en entrevistas, se reúne a un grupo de adolescentes que dialogan sobre distintos temas en su tránsito por la adolescencia, como el amor romántico y la sexualidad, los estereotipos, el lenguaje inclusivo, los modelos de belleza imperantes, la heteronormatividad y más. Encuentro.

Llega en pandemia Victoria, psicóloga vengadora, de Leo Damario

En plena crisis sanitaria, la productora Litttle Bull e Hymalaya realizaron un nuevo modelo de ficción puertas adentro: lockdown fiction. Protagonizada por Cecilia Peckaitis y dirigida por Leo Damario, con guion de Nora Mazzitell.

Centrada en los casos de una psicóloga que desarrolla una particular y extrema terapia de parejas.

Completan el elenco Benjamin Vicuña, Inés Estévez y Muriel Santa Ana, entre otros.