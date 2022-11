Dua Lipa y Rod Stewart confirmaron que no estarán en el Mundial

Faltan horas nada más: a la cuenta regresiva, apenas si le quedan horas por descontar. En menos de un día será la inauguración oficial del evento mundial más importante del año y luego sí, la pelota empezará a rodar. Los treinta y dos equipos poniendo el ojo y la esperanza en poder llegar a disputar el sexto partido que los deposite en la gran final. En el país, obvio, todos subidos a la Scaloneta con Lio como estandarte.

Pues bien, en torno a la inauguración hubo polémicas y controversias. Tan es así que esta semana se rumoreó, y finalmente se confirmó, que dos artistas que en principio iban a estar participando y aportando su cuota musical en la fiesta de bienvenida e inauguración, no estarán. Se trata de dos superestrellas británicas: Dua Lipa, una de las cantantes pop del momento, y Rod Stewart, reconocido músico y cantante de rock. Por su lado, Dua Lipa se expresó a través de sus redes. Allí, al conocerse la lista de artistas y bandas que formarán parte del espectáculo en el estadio Al Bayt, expresó: “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Catar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol. Con amor, Dua”. El mensaje, así de escueto y letras blancas sobre fondo negro, no dejó lugar a dudas y despejó cualquier especulación.

Pero ella no fue la única en manifestarse y bajarse del evento. Otro de los que se expresó en esos términos fue la mega estrella de rock Rod Stewart. Hace apenas unos días confesó en una nota con The Sunday Times: “De hecho, me ofrecieron mucho di­nero, más de un millón de dólares, pa­ra actuar allí hace quince meses”. Lo rechacé”. “No es correcto ir. “Los aficionados deben tener cuidado”, destacó.

Además, Stewart hizo referencia a que hubiera estado bien tocar allí la canción The killing of Georgie, que narra el asesinato de un amigo gay en la década de 1970. El músico es un reconocido amante del fútbol y un fanático del club de sus amores, el Celtic de Escocia. No sin ironía, cuando le preguntaron si hincharía por Inglaterra respondió: “No, por Brasil”. Los artistas que sí estarán el domingo son, entre otros, el cantante surcoreano Jungkook (integrante de la banda de K-pop BTS), los Black Eyed Peas y los vocalistas de la canción oficial Hayya Hayya, Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha.