Edgard Caro Casado: “Argentina es el país donde tengo más seguidores en mis redes sociales”

El boca a boca, o el like a like, ha funcionado a la perfección con Edgard Caro Casado, el influencer o “influmerder”, como él mismo se define, tras las cuentas @cencilloconc y @sensillocons, un fenómeno de las redes. Diario Hoy dialogó vía Zoom con este talentoso artista que dejó de lado su profesión de periodista para dedicarse al humor.

—¿Te fue muy difícil dejar de lado tu profesión de periodista para dedicarte al humor y las redes?

—Sí, fue difícil, yo trabajaba en televisión haciendo casting, grabación y edición de programas como Got talent, Idol kids y otros formatos de entretenimiento y me veía jubilado con mi trabajo, me veía encantado e iba creciendo, pero claro, cuando en octubre del año pasado vi que me veía bien con las redes sociales decidí dedicarme específicamente a las redes. Además la vida, ir al trabajo, hacer videos, ir al gimnasio y dormir, no estaba disfrutando al 100%, me gustaban las dos cosas, pero desde marzo le di una oportunidad a las redes.

—Igual podés volver a los formatos pero como jurado, por ejemplo…

—Sí, de hecho mi productora de televisión me ofreció hacer un casting para un piloto de un programa, pero se paró por contagios en pandemia y demás, así que tal vez se retome y me pondrá en el lugar de la conducción, así que saldré de estar detrás de las cámaras, y eso gracias a esto.

—Los periodistas somos muy estructurados y a veces nos cuesta cambiar y derrumbar estructuras…

—Sí, fue difícil, fue ver a muchísimos otros creadores de contenidos y cómo viajaban, tenían oportunidades, y yo no podía, y me tenía que decidir, por lo uno o lo otro, y yo siempre fui muy payaso, pero no se me daba lo de hacer videos, hasta que llegó TikTok y me cambió la vida. Fue difícil, sí, lo tendría que haber hecho hace un año y medio, lo hice hace seis y no me arrepiento por ahora.

—¿Cómo creaste el universo de tus personajes?

—Yo tengo problemas, soy una persona muy creativa, pero vaga, tengo en un Excel muchos personajes, pero me olvido y me pongo a pensar qué hacer, porque la lógica para la gente es reconocer un perfil, un personaje, que ayuda a que vean tu trabajo, y desde que empecé sólo a dedicarme a esto, dejé de hacer videos de 15 segundos para crear más largos, como el del funeral, los guionistas, primer día en una tienda de ropa, el horóscopo, pero me llevan más tiempo.

—El horóscopo es un hit…

—Sí, tiene menos visitas pero más comentarios, a la gente los horóscopos les encanta, y es una pieza que voy a subir todas las semanas, y en breve voy a hacer que haya consejos cortitos. Tengo que concentrarme para seguir creando, pero mi cabeza se va.

—Tenés que tener a alguien que te ayude…

—Sí, porque yo me dedico a todo, tendría que tener a alguien que me diga: Enfócate.

—¿Te gusta más que otro alguno de los personajes?

—Creo que es por el tiempo, me gustan todos, pero el horóscopo me gusta mucho, el funeral también, el primer día, también, hay semanas que algunos no los hago, pero todos me gustan. Minnie es más corto. Pero soy muy vago.

—Tenés que hacer “el vago”…

—Claro, me filmo todo el día y ya lo tengo.

—Pero activás para trabajar cuando tenés presión…

—Sí, efectivamente, trabajo bajo presión porque sé que así sale todo genial, soy vago.

—¿Según tu criterio, hay algo con lo que esté prohibido a la hora de hacer humor?

—Mi contenido, al principio, no tenía nada que ver con lo que hago ahora, era más sexy, me dicen: No podés hacer humor de tal cosa. Leo los comentarios, los tengo en cuenta, pero sé que mi humor es blanco, sencillo, y no puede hacer daño a nadie, no me gusta meterme en cosas raras.

Lo mío es tan básico que no llega a trascender nada.

—¿Qué tanto de autobiográfico tienen tus contenidos?

—No lo sé, no pienso en mi vida, sí son situaciones que todo el mundo ha vivido y por eso se sienten identificados.

De las redes al teatro sin escala

Edgard Caro Casado nunca piensa próximas metas, la vida lo sorprende día a día, agregándole desafíos, como cuando presentó en Madrid Mi primer sensillo, su unipersonal en el que desplegó todo su talento y creatividad. En noviembre llegará a Colombia y espera, pronto, subirse a un escenario argentino.

—¿Cómo fue dar el salto al teatro?

—Como soy vago, no me pongo objetivos y no me veía en otro lugar, como cuando estaba en una tienda de ropa, luego en la televisión, ahora en redes, y en una fiesta alguien se me acercó proponiéndome hacer un show en una sala de la Gran Vía, y le dije no tengo nada escrito, y lo hice en dos días, ida y vuelta a Málaga, y fue un sold out, con la gente dispuesta a reírse y darlo todo, lo repetimos en Madrid a los dos meses y en Noviembre llegaré a Colombia.

—Tenés que venir a la Argentina…

—Sí, tengo el doble de seguidores allí que en España, Argentina es el país donde tengo más seguidores en mis redes sociales, tengo que buscarme un representante.