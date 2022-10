Romina Scalora: “Para mí el humor es el cómo, más que el qué”

Todas las mañanas, bien temprano, de 6 a 9, por Urbanaplay, Romina Scalora despliega su humor y talento en De acá en más, programa conducido por María O’Donnell, analizando redes, vínculos y el día a día de la farándula vernácula. Próxima a editar un libro, la panelista de El debate de El hotel de los famosos y País de boludos, cuenta sus ideas en esta entrevista con diario Hoy.

—¿Recordás la primera situación o chiste del que te reíste?

—Siempre estuvo presente el humor, desde siempre, yo era como el personaje o la “graciosa” de la familia. Sí recuerdo ser muy consciente que era el “payaso” de la familia a mis ocho o nueve, cuando había algún conflicto y se demandaba que yo le pusiera humor a eso. Y sí en la carrera, yo estudié Historia, fue muy determinante el humor, porque la historia es muy dramática y me llevó el humor a procesar los contenidos de las materias, incluso, de una forma más llevadera.

—Y ahí te diste cuenta de que el humor era tu camino…

—Empecé a darme cuenta que lo hacía y que la recepción era buena, siempre estuve al pendiente de la reacción de los demás, entonces saber que era bien recibido entendí que había algo que llamaba la atención. Me costó mucho ser consciente de eso, de saber que podía trabajar de esto, sobre todo porque no podés ir a estudiar “humor” para ser “humorista”.

—Podés tomar clases para hacer stand up, por ejemplo…

—Pero no hay una salida laboral concreta y me daba miedo pensar en cómo vivir de eso, y al comenzar te das cuenta que hay miles de cosas que podes hacer, escribir, hacer shows, columnista en un programa de radio, hay muchas posibilidades.

—¿Cómo hiciste para expandir tu trabajo sin perder tu esencia?

—Lo que hay que entender es que no le vas a gustar a todo el mundo, y eso es un proceso. Yo tuve que hacer un trabajo para entender que hay cosas que me hacen reír que al resto tal vez no, entonces sé que tengo que acercarme a los temas con respeto. Para mí el humor es el cómo, más que el qué.

—¿Qué temas siempre van a estar en tu universo para hacer humor?

—Me interesa mucho qué está pasando con la visión más progresista del humor, ver si pusimos tantos límites que hoy no podemos reírnos de nada, a mí la vida de Wanda Nara o Susana Giménez no me interesan per se, pero sí como excusa para liberar el humor. Nos podemos reír de todo y todos pueden hacer humor porque todo lo que se obtura termina estallando. La revisión sobre lo que nos reíamos antes es en un punto un poco dañina, si medís todo con la misma vara no va a quedar nada en pie.