El cantante Kris Wu fue arrestado por una violación

De forma reciente, el astro pop nacido en China Kris Wu fue arrestado por haber sido indicado por una joven de 17 años como presunto autor de una violación.

De profesión actor y cantante, el hombre se hizo famoso cuando en 2012 integró la banda de K-pop llamada EXo, que duró hasta fines del año 2014.

Los oficiales a cargo del mentado arresto fueron los responsables de dar a conocer la noticia y anunciaron que permanecerá en una cárcel de Beijing hasta que se le preste declaración a las partes.

Dada esta acusación, las marcas que solían contratarlo para sus campañas, tales como Bulgary y Porsche, decidieron soltarle la mano por esta situación.

En relación a la carrera, este muchacho lanzó en el 2018 un álbum solista llamado Antares que contó con la colaboración de Travis Scott y Jhené Aiko.

Asimismo, logró trabajar en el séptimo arte hollywoodense en 2017 xXx: Return of Xander Cage, coprotagonizada por

Vin Diesel, Ruby Rose y Nina Dobrev,

y Valerian and the city of a thousand ­planets, junto a Dane DeHaan y Cara ­Delevingne.