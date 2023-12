El casamiento de Taylor Swift, el fin de The Crown, el nuevo emprendimiento de Piqué y la denuncia de Meghan Markle

La estrella Taylor Swift está en una gira internacional donde triunfa por todo el globo terráqueo. Asimismo, la mujer lleva un noviazgo de escasas semanas y todo marcha sobre ruedas. Ahora, está en la mira porque lanzó muchos temas que hablan del amor y los seguidores ya han elucubrado muchas teorías al respecto.

Sucede que antes de esta relación, la mujer salió seis años con un actor llamado Joe Alwyn y parece que las canciones nuevas le fueron dedicadas. Así, You are losing me tiene versos que hablan de una boda que quedó trunca y esto podría haber pasado entre ellos. Por su parte, el comunicador de las redes sociales, Deuxmoi, afirmó que los famosos se casaron en el 2020, que nunca legalizaron esta unión y que cada uno siguió por su camino.

Luego la publicista de Taylor decidió salir a aclarar que esto no sucedió, que se trata de una locura y pidió que se respete a la figura de la mujer. Paine dijo: “Ya basta con las mentiras inventadas sobre Taylor. Nunca hubo una boda o ceremonia de ningún tipo. Es lo que se ha publicado. Es hora de que sean responsables del dolor y el trauma que causan con publicaciones como estas”.

El actor supo decir en el pasado: “Si tuviera una libra por cada vez que creo que me dijeron que me comprometí, entonces tendría muchas monedas de una libra. La verdad es que si la respuesta fuera sí, no lo diría, y si la respuesta fuera no, no lo diría”. Ahora, la chica está muy enamorada del deportista y no escatima demostraciones de afecto.

Meghan Markle y la denuncia por discriminación

La familia real británica siempre está en el centro de atención, aún más luego de que Meghan Markle dijera que fue discriminada por su color de piel, como también sus hijos.

Ahora, un periodista inglés aseguró que sabe quiénes son y afirmo: “Voy a decirles los nombres de los dos miembros de la realeza que aparecen en la versión holandesa del libro porque, francamente, si los holandeses que pasean por una librería pueden cogerlo y ver esos nombres, entonces ustedes, los británicos, que pagan por la familia real británica, también tienen derecho a saberlo”. Así indico que el rey Carlos III y Kate Middleton fueron los responsables, según los rumores, aunque luego se retractó: “No creo que ningún miembro de la familia real hiciera ningún comentario racista, y hasta que no haya pruebas reales de que se hicieron esos comentarios, nunca lo creeré”.

Por otro lado, se cree que ella misma habría originado estas noticias y es por ello que desde The sun informaron: “Filtró nombres de racistas de la realeza en un ataque desagradable y deliberado para desprestigiar a la monarquía tras sus desavenencias”.

El final de un éxito

La productora y emisora Netflix puso en valor una serie llamada The Crown que relata las vicisitudes de la familia real inglesa. Ahora ya están los adelantos de lo que será su última temporada.

Luego de la muerte de Lady Di, la serie seguirá por como siguió la vida de sus hijos y de la familia real. Ahora, el elenco se completa con Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Dominic West y Lesley Manville, Luther Ford, Ed McVey, Meg Bellamy, Claire Foy.

Además, mostrarán cómo los chicos siguieron con sus vidas, las responsabilidades como funcionarios públicos, entre otros. Por otro lado, muestra la vida de la reina, sus exigencias y hasta el casamiento de Carlos con su novia, Camila.

El nuevo proyecto de Piqué



Shakira dejó a Piqué y lanzó canciones dedicadas a su infidelidad. Ahora él está con la tercera en discordia, Clara Chia, y se encuentra comprometido.

Se encuentra abocado a su fortuna y quiere que no deje de crecer. Empezó con un gran proyecto inmobiliario que lo tiene construyendo condominios en el viejo continente. Vale mencionar que esta empresa está presidida por su padre. Ahora, van a hacer un edificio de habitaciones con un hotel cinco estrellas que estará ubicado en una ciudad andaluza y tendrá más de ciento treinta habitaciones. Ya empezaron las obras respectivas que contaran con arte, diseño y vanguardia.

Ahora, elige una vida muy hermética y se lo ve cuando viaja a ver a sus hijos que residen en Estados Unidos, junto a su madre.