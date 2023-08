El comunicado de Julieta Prandi

La conductora y modelo Julieta Prandi continúa la batalla judicial contra su ex, Claudio Contardi, a quien acusa de abuso sexual y violencia. Hace tiempo que ella reclama, entre otros asuntos, el cumplimiento de las cuotas alimentarias que le corresponden a los hijos que tuvo con el empresario.

Así las cosas ella emitió un fuerte comunicado en sus redes. “Hoy abre la feria judicial y una vuelve a rezar que la Justicia se despierte y deje de revictimizarnos una y otra vez. Esperando que el Tribunal de Casación, finalmente, rechace la apelación número mil de mi victimario y ponga fecha de juicio finalmente”, comenzó diciendo. Y agregó: “Llevo casi cinco años desde que me tuve que ir de mi propia casa para protegerme a mí y a mis hijos. Luego padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento. (…) Cuota de alimentos. Señores, no es un favor, ¡es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la Justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria es revictimizarnos. Total... que se ocupe la madre”.