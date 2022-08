El cruce entre Nazarena Vélez y Ximena Capristo: “Me hacías la vida imposible”

Ximena Capristo estuvo invitada en LAM y descolocó a los presentes al recordar una vieja disputa que mantiene con Nazarena Vélez, quien es una de las panelistas del programa. Pero no contó lo sucedido en clave de pasado, sino que le reclamó en vivo a Nazarena y se produjo un tenso cruce en vivo.

Ximena Capristo junto a Nazarena recordaron sus inicios de la mano de Gerardo Sofovich. Y aunque ambas coincidieron en que al productor no le gustaban las disputas mediáticas, el clima de la conversación se transformó.

Guido Záffora las interrumpió para hacerles una consulta y reveló que en realidad ellas no mantienen un vínculo en buenos términos desde hace mucho tiempo. “¿Por qué se odian que no me acuerdo?”, lanzó.

Sin vueltas, Capristo afirmó: “Yo no la odio a Nazarena, eso ya pasó. Antes sí”. De esta forma, señaló a la actriz como la culpable de haberla dejado fuera del programa La peluquería de Don Mateo. Vélez no lo negó y redobló la apuesta. “Vos me hacías la vida imposible, puede ser que haya dicho que no quería trabajar con vos. Tengo una cosa que no te perdoné”, dijo.

Intentando mediar la situación, Ángel de Brito les pidió que contaran con detalles lo sucedido, y en ese momento ambas salieron con los tapones de punta.

“Desfilamos en un boliche con Eliana Guercio y con ella, que estaba en la cresta de la ola, y como le gustaba tanto la prensa después se sentaba en Intrusos y nos acusaba de haberle robado la ropa”, explicó Ximena.

“A vos te gustaba la prensa igual que a mí, con la diferencia de que a mí me llamaban a todos los programas y a vos no tanto. Pero no me vas a decir que no te gustaba, o que sos la de perfil bajo porque me cag... de risa acá”, señaló Nazarena.

Pero, según se supo, el motivo de la pelea fue otro y su hija estaba involucrada. “Ella retuiteó un mensaje que decía ¿no tenés miedo de que Gustavo esté con tantos gatos y con la gatita más chiquita?, refiriéndose a Barbie Vélez, que tenía 17 años en ese momento. Lo retuiteó y dijo que no, pero yo lo agarré a Gustavo y le dije tu mujer es una imbécil”, contó Nazarena, a lo que Ximena aseguró no recordar el episodio, remarcando la buena relación que tiene con Barbie.