Muriel Santa Ana y Valeria Lois, tras el misterio de María Marta García Belsunce

Muriel Santa Ana y Valeria Lois se transforman en Belén y Juana para la ficción María Marta: el crimen del country, la exitosa serie de HBO Max que devela la siniestra trama tras el asesinato de María Marta García Belsunce, un crimen aún impune.

En la propuesta Belén inicia un blog para demostrar la inocencia de Carlos Carrascosa, principal sospechoso por la muerte de su mujer. A través de él se contacta con Juani y conforman una dupla casi instantánea, iniciando una investigación paralela.

Protagonizada por Jorge Marrale y Laura Novoa, el drama criminal de ficción basado en hechos reales invita a adentrarse en el mundo íntimo de María Marta García Belsunce y a vivir en primera persona el impactante caso.

Diario Hoy dialogó con Santa Ana y Lois en exclusiva para saber más detalles de la propuesta.

—¿Qué fue lo más llamativo que hicieron armando este dúo dinámico que les tocó encarnar?

—Valeria Lois: Convivimos mucho adentro de un auto, vivíamos tapándonos los micrófonos para hablar de cosas personales.

—Muriel Santa Ana: Nos tocó grabar junta toda nuestra parte, y fueron noches de frío dentro de un auto con los expedientes.

—VL: El auto estaba lleno de cosas y fue como un murmullo continuo, no paramos de hablar.

—MSA: A Juana la conocía como actriz, pero no nos habíamos cruzado con la magnitud del vínculo que íbamos a tener. Facilita mucho tener una tranquilidad y una confianza, observar las elecciones que va tomando esta actriz maravillosa, a quien siempre la viste y de golpe decís: Qué bien que resolvió tal cosa, o también: Cómo me ayudó, qué bueno lo que hizo. Se conformó un auténtico dúo, según dijo Daniela Goggi, la directora.

—¿Creen que esto ayudó a ingresar en el oscuro universo del caso?

—MSA: El trabajo con Daniela y Valeria fue clave por la complejidad de la historia; lo que le pasaba al personaje, el relato, el caso, las idas y venidas en el tiempo y más. Era tan vasto el personaje, tan amplio el caso. Saber que tu compañera va a nivelar siempre para arriba era muy importante. Más allá de los guiones, no fue fácil todo lo que me requirió la composición del personaje, desde afuera para adentro, con aspiraciones y desde una clase social diferente.

—VL: Yo creo que entre nosotras hubo ganas que tenían su precedente de conexión inmediata sabiendo que se iba a armar algo, y pasó. Cada cosa de Muriel me generaba una especie de motivación permanente, la pasamos muy bien haciéndolo. Antes de empezar tenía muchos miedos por tamaña producción, tamaña actriz con la que iba a compartir, por volver a trabajar después de muchos meses muy complejos y todo se fue desplegando de una manera hermosa y amorosa, inteligente, lúcida. En ese sentido, los momentos que tuvimos antes de empezar a grabar y durante la grabación permitían construir un ideal de cómo trabajar.

—MSA: Además, por momentos, Belu y Juani dan mucha información como estructura de guión, aportan dato duro, que muchas veces no es agradable para actuarlo porque no te está pasando mucho y Valeria me dijo un día que no jugáramos a los detectives, porque yo me sentía en un momento así, y lo tomé para hacer de detective no “detectiva”. Ellas investigan, no son niñas exploradoras, y van tratando de entender mientras lo van diciendo y no ir por las huellas de lo que todos los medios decían. Son personajes que tienen una zona de la información y el dato duro, además de dos vidas que se muestran: los agujeros, las frustraciones, los mandatos, sus dolores, eso es interesante porque no sólo están puestas funcionalmente, se cuentan muchas cosas de su matrimonio, maternidad, su vida, su madre, vidas tristes a las que el caso les inyecta vitalidad, donde ponen su pasión y que las mantiene agarradas a algo.

—VL: Lo interesante también de los personajes es que son dos personas comunes con una necesidad de introducirse en el caso y que desde afuera se preguntan por qué quieren hacerlo, pero cada una de ellas tiene un motivo para hacerlo y eso se despliega a lo largo de los capítulos.

—MSA: No sé cómo debe ser una persona como Belu en la vida real, que dio vuelta la historia. No sé qué clase de persona sos para lograr eso, no entiendo de qué está hecha.