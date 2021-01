El difícil momento de Rocío Quiroz:un temporal le voló el techo

La cantante Rocío Quiroz mostró a través de su Instagram el desconsuelo por el que está pasando junto a su familia.

Luego del temporal que azotó varias ciudades, la actual participando del Cantando 2020 debió ausentarse del certamen para ayudar en su hogar de donde se voló el techo.

"Cuando no encontrás respuestas, cuando decís ¿por qué? Hoy es un día muy triste, un día sin ganas de nada. Lo importante es que estamos todos bien, el susto. ¿Y ahora? Cómo seguimos. La verdad muy mal", escribió.

Y se lamentó: "Viste cuando decís: ‘¿Por qué?’. Viste cuando a uno le cuesta todo y pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y ¡nos pasa esto! ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien, los nenes, Almita, el Torra y su familia que estaban con nosotros. ¡El susto! ¡El miedo! El no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, ¡una explosión muy grande!".

Luego cerró la idea, no sin antes reconocer su fortaleza y la de su familia: "Cuando uno no le desea el mal a nadie, cuando no molestamos, cuando sólo pensamos en nuestra familia, nos pasa esto...Qué triste, pero vamos a salir de esta, amor, y yo sé que vamos a poder tener mucho más, sé todo lo que cuesta pero ¡lo importante de todo esto es que somos más fuertes de lo que piensan!".