El durísimo posteo de Alex Caniggia sobre Pampita

Tras la fuerte pelea entre Charlotte Caniggia y Pampita en La Academia, donde hubo insultos incluídos, Alex Caniggia se metió en la polémica. Y en el intento de defender a su hermana, complicó más la situación por un posteo que fue bastante criticado. El mismo tildó a la jurado de "mucama" y también hizo mención a la infidelidad que sufrió con Benjamín Vicuña.

"Me contaron que la mucama discutió con mi hermana... Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana... Te recomiendo un buen psicológo si querés pampeana... Mejoráte, sino vuelve la China y a tu marido te lo afana!!!", escribió Alex en su cuenta de Instagram.

Ante la publicación, la jurado destacó que si el hijo de Caniggia pisa el estudio de Showmatch, automáticamente abandona el certamen y renuncia. Tras la fuerte polémica, el que rompió el silencio fue el representante del mediático, quien destacó que su representado se equivocó feo.

En dipalogo con Hay que ver, Fabián Esperón destacó que le pareció un horror lo que sucedió y dijo: "No le dije que lo saque y no le dije nada. Lo único que hice telefónicamente fue decirle que me parecía una locura lo que hizo. Es difícil entenderlo. Ale es un dulce de leche, pero hace cosas de nene adolescente y es su manera de expresarse, pero lo estoy justificando", cerró.