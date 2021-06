Karina estrena su nuevo hit

Con una carrera fundada dentro de la movida tropical, la princesita Karina cosechó su siembra como figura pública. Llegó a ser jurado en el certamen conducido por Marcelo Tinelli y actualmente participa en el programa como cantante y bailarina.

Ahora, lanzó una canción llamada Pirata. Antes de estrenar su clip brindó unas emotivas palabras para sus fanáticos: “Quiero agradecer a todos los que me acompañan y que me motivaron para hacer mi primer videoclip. Canto desde 2004 y nunca había hecho uno. Me genera muchos miedos”.

La producción se convirtió rápidamente en una tendencia en las redes sociales. Esta muestra a la mujer rubia caracterizada como una española que ejerce como una moza dentro de un colorido bar.

Allí deberá atender a un joven seductor, Facundo Mazzei, que conquista al público gracias a sus dotes como bailarín. La cantante le agradeció a su amigo por haber participado de esta odisea.

Además, este tema sale del foco que recorre Karina, porque tiene sonidos nuevos vinculados a la música flamenca, alejándose de los compases de la cumbia santafesina. Asimismo, la mujer se mostró a través de las redes sociales interpretando canciones junto a su amor y colega Nicolás Furman, que la acompaña en todas las aventuras digitales.

Por su parte, en la actualidad, Karina ejerce como participante en La academia, el nuevo certamen de Marcelo Tinelli que está peleando por mantenerse en el prime time. Por otra parte está ocupada con la crianza de Sol, la hija que tuvo con El Polaco, que ya es toda una adolescente.