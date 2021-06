Rosario Zamora y Néstor Cantillana cuentan detalles de la serie Isabel

Isabel, de reciente estreno en Amazon Prime Video, refleja la vida de la escritora Isabel Allende en tres episodios. Su pasado y presente, sus amores, su lucha, sus convicciones políticas, en una propuesta que rescata diferentes momentos de su vida. Diario Hoy dialogó con Rosario Zamora y Néstor Cantillana, quienes interpretan a su la madre de la escritora, y su primer marido, respectivamente, para saber detalles de cómo fue encarnar estos roles claves en la vida de la autora más conocida del país vecino.

—¿Cómo fue el trabajo de cada uno de ustedes para interpretar a los personajes?



—Néstor Cantillana: En mi caso, Miguel, que es el primer marido de Isabel, y cuando tienes un guion potente, donde se nota el trabajo y la investigación, no es necesario tener que ver más archivos, meterse en YouTube. Distinto fue el trabajo que tuvo que hacer Daniela Ramírez, que interpreta a Isabel. Ella sí tuvo reuniones con Isabel Allende, conversaron varias veces, supimos hace poco que Isabel vio la serie, que le gustó, que se emocionó, eso a nosotros también nos da mucha alegría y también alivio, porque es una mujer muy derecha, muy valiente, si no le hubiera gustado de manera elegante lo sabríamos.



—Rosario Zamora: Con la ironía que la caracteriza lo habría dicho.



—NC: Pero estamos supercontentos porque el trabajo, ya desde el guion, es super excepcional, muy bonito, muy bueno. La vida de Isabel Allende es muy apasionante, entonces fue realmente un placer sumergirse en estos personajes, y poder tratar de darles justicia a esos roles que fueron tan importantes como el de la madre y el primer marido en la historia de Isabel.



—RZ: Yo lo que puedo aportar es que la serie no buscó tener actores que tuvieran un parecido físico con los originales, sino que se buscó dar el espíritu de Isabel, de la madre, de su primer marido, eso fue más importante, más que el parecido físico.

—¿Es de interés para ustedes cuando llega un proyecto, antes de sumarse, ver cómo se refleja la historia de Chile?



—NC: Exacto, para mí es super importante eso, por eso es tan importante el guion, porque uno conoce la historia del éxito de Isabel Allende, conoce su gran obra literaria, pero la vida de ella, la valentía de esa mujer, su pensamiento político, hasta dónde fue capaz de llegar con eso, ella fue juzgada moralmente por la sociedad, por su familia, incluso, por su valentía, por tomar decisiones que incluso, quizás, aún en esta época podrían ser cuestionadas, es realmente un motivo de inspiración, y claro, la dictadura en Chile, horrorosa, sangrienta, como la de Argentina, la de Uruguay, en toda Latinoamérica. Sabemos de lo que estamos hablando, e incluso en este contexto político en el que vivimos, después del estallido social del 18 de octubre, la revuelta social, que sigue siendo lo que está impulsando, en este momento, la posibilidad de escribir la Constitución, tirar a la basura la Constitución de Pinochet, escribir una nueva, paritaria, por primera vez en el mundo, son puros logros gracias a la revuelta, digamos, que fue lo que pasó en el ‘73 y por lo que Isabel se tuvo que ir, porque empezó a ser hostigada por los aparatos de inteligencia represivos del gobierno militar, hay una responsabilidad, por supuesto.



—RZ: Los cambios que uno ve son debidos a mujeres y hombres, como Isabel que supieron luchar y defender sus principios y ser fieles a sus ideologías, esa gente valiente, gracias a eso hay cambios en el mundo. Y es un honor hacerle un homenaje en vida a Isabel.



—¿Cuál es su libro preferido de Isabel, más allá de participar ahora en la serie, y por qué?



—RZ: Para mí La casa de los espíritus, tengo por familia eso de conexión con los espíritus por mi madre, leo ese libro y escucho a mi madre, es la gran obra de Isabel.



—NC: Para mí es la misma.