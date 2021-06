Alex Caniggia no se presentó a la gala de eliminación y fue descalificado de Masterchef Celebrity

Hace varias semanas, surgieron rumores de que Alex Caniggia había renunciado a MasterChef Celebrity Argentina luego de una supuesta pelea con la producción del programa. Sin embargo, el embajador oficial del reality de cocina, Marcelo Polino, había anunciado en el programa “La Peña de Morfi” que en realidad el participante “había quedado descalificado”.

Este domingo, finalmente, salió al aire el episodio de la polémica. Al inicio del programa, Santiago del Moro presentó a todos los participantes aclarando que Alex no había llegado “por cuestiones personales. “Veremos cómo continúa esta gala de eliminación. Vamos a ver qué pasa con él, qué decisión toma el jurado, pero mientras tanto vamos a continuar como si nada hubiese pasado”, dijo el conductor.

Durante la gala de eliminación, Candela Vettrano, Sol Pérez, María O´Donell, Gastón Dalmau y Claudia Fontán debieron realizar una reversión del clásico plato mollejas al verdeo con papas noisette. Georgina Barbarossa fue la única en no cocinar gracias a haber conseguido la mayor cantidad de estrellas durante la semana.

Al momento de las devoluciones, ningún participante se destacó. Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui explicaron decepcionados que los cinco platos eran dignos de ser eliminados. “Yo titularía esta noche ´Cinco mollejas y un funeral´”, dijo Martitegui. En tanto, el cocinero italiano aseguró que “hubo poca innovación, creatividad, nadie nos entusiasmó”.

Betular fue quien tomó la palabra para anunciar cuál era el peor plato y quién sería eliminado. “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Alex Caniggia”, dijo, sorprendiendo al resto de los participantes.

“Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó, no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá hoy con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico, me parece, que sea quien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen. Más aún en estas instancias donde hay que poner todo, donde estamos eligiendo alguien que va a tener un trofeo, que va a llevar adelante, y que no es sólo cocinar bien, sino es responsabilidad y muchísimas otras cosas. Por todas estas razones, lo que decidimos es que Alex Caniggia es el eliminado de esta noche”, explicó Germán.