Gigi Gaitán: “El streaming vino para quedarse en este momento”

El próximo 12 de junio, con tickets a través de Mercado Pago, llega Las plumas no se pueden esconder, obra que cuenta con las actuaciones de Juanita León, Ivi Vega, Dani Martins y Gigi Gaitán, quien dialogó con este multimedio.

—¿Cómo surgió la idea de llevar este proyecto al formato digital?



—El productor Gustavo Canteros nos conoció mientras realizábamos una pieza teatral en plena temporada durante un verano. Le interesó el mundo del espectáculo, empezó a cranear esta comedia desopilante y familiar para que todos puedan divertirse. En un momento dado, la idea central era llevarlo al teatro pero, ante la pandemia imperante y la suspensión de las actividades que presenten una aglomeración de personas, luego se convirtió en un streaming.

—¿Qué sensaciones te merece el streaming? ¿Qué sucede sin la complicidad del público presencial?



—Es distinto a lo que sucede con la magia de la presencia del público durante el transcurso de una obra teatral. Básicamente uno está acompañado por las personas, las incluye con las risas, su sentimiento, y ahora cuando se graba en un streaming, todo ello no está presente. Es algo más frío, no está el calor de la gente. Sin embargo, es una experiencia que también el actor, como todo, lo convierte, todo lo sabe transformar en una situación enriquecedora frente a un contexto donde no hay trabajo. El actor está al pie del cañón frente al aprendizaje de nuevas experiencias artísticas. Por otra parte, creo que el streaming vino para quedarse en este momento, en este otoño donde todo está cerrado pero esperamos el calor del teatro porque eso no tiene comparación con el streaming.

—¿Qué detalles podés adelantar para los que aún no la vieron?



—La idea central narra cómo conviven los actores transformistas a la hora de realizar una puesta en escena. Esto va desde el armado, el montaje, las personalidades, los conflictos personales, la ayuda mutua para resolverlos, para luego brillar en escena y hacer sentir único al público.



—¿De qué manera idearon la participación de la cantante Daniela Mori para este show?



—Uno de los integrantes la conoce, la convocaron y desde el minuto uno estuvo interesada en ser parte de la comedia, nos apoyó incondicionalmente a todos los artistas independientes que tan mal la estamos pasando; con su amor nos dio un impulso para seguir adelante. Es la reina en esta gran comedia, culminamos con sus canciones, su arte.