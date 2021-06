Topacio, la madre de todos los culebrones

Nacida en Venezuela, Grecia Colmenares hizo de la actuación su modo de vida, al comenzar a trabajar en telenovelas con roles protagónicos. Su estilo romántico, naif y sereno la llevó a convertirse en la preferida para estas producciones, por más de tres décadas; de esta manera consiguió fama en Latinoamérica y el viejo continente.



A finales de los años 80, fue elegida para interpretar a Topacio, una joven campesina ciega que se enamora de un hombre de diferente estatus económico, llamado Jorge Luis, encarnado por el galán del momento, Víctor Cámara.



Bajo la cortina musical ¿Que por qué te quiero?, interpretada por Carlos Mata, la novela empezaba cada tarde con una imagen de la talentosa rubia recorriendo un campo verde. Esta oportunidad le valió un éxito internacional, ya que fue traducida al inglés y cosechó premios internacionales.



Se trató de una adaptación, en color, de la telenovela Esmeralda, de la escritora cubana Delia Fiallo, que hiciera la cadena Venevisión en 1970.



Tras este éxito, se le abrieron las puertas de Argentina, que se convertiría en su segundo hogar, para continuar en el rubro con María de nadie, Grecia, Manuela, y hacer dupla con otro actor famoso como Jorge Martínez. Luego continuaron otros ciclos de trascendencia como Pasiones, Romanzo y Más allá del horizonte, entre otros.



Una vez instalada en esta tierra, la mujer no se imaginó que encontraría el amor en un productor llamado Marcelo Pelegri, se casaría y formaría una familia gracias a la llegada de su único hijo, Gianfranco.



Tras algunas décadas de trabajo en diferentes partes del mundo, que significaron la consagración para ambos, el matrimonio decidió continuar por caminos separados, terminando su sociedad conyugal en excelentes términos con una custodia parental compartida.



Hacia fines de los años 90, Grecia comenzó a disminuir su ritmo de trabajo para abocarse a disfrutar lo cosechado. No obstante, aceptó participar en la comedia juvenil Chiquititas, producida por Cris Morena. Luego regresó a su país para filmar Vidas prestadas y protagonizar el musical de Cenicienta. Tras este trajín, voló con rumbo a Miami para instalarse allí junto a la comunidad latina que se dedica al arte. Aun así, siempre se hace un espacio en su abultada agenda para regresar y emprender desafíos. Uno de estos fue su paso por el certamen Bailando por un sueño, que aún continúa al aire, con ciertos altibajos, en el prime time del 13.

Asimismo recibió el premio como la reina de las telenovelas en Italia.



En el presente, ella mantiene un look jovial, con su melena más rubia y una figura esbelta gracias a un estilo de vida sano.