El nuevo amor de Floppy Tesouro

Durante cinco años, la modelo y vedette Floppy Tesouro compartió su vida junto al empresario inmobiliario Rodrigo Fernández Prietto. Incluso llegaron a pasar por el altar, tuvieron una niña llamada Moorea y lograron superar varias crisis.



Sin embargo, la vida no siempre es tan lineal y a pesar de las crisis tras la primera parte de la pandemia, decidieron separarse de común acuerdo. Por ese entonces el amor fue más fuerte, volvieron a elegirse y lo intentaron nuevamente con todas sus energías. Nuevamente se dio la situación de cansancio, ellos se pusieron de acuerdo para iniciar los trámites de divorcio mientras que comenzaron a preparar las viviendas separadas en las que habitarán para mantener la decisión de tener la custodia compartida de la menor.



Durante este período de idas y venidas, la mujer aprovechó para consolidarse como cantante: grabó su clip en el exterior, participó de diferentes certámenes de canto y también como incipiente panelista. Además conoció a un chico que supo conquistar a varias famosas. Se trata de Matías Tasin, que fue novio de Nicole Neumann y el tercero en discordia entre Luis Miguel con su novia Mollie.



Mientras tanto, Rodrigo no se quedó atrás, está instalado en Panamá y habría intentado reconquistar a un nuevo amor que no es otro que Silvina Luna. A pesar que ellos admiten ser mejores amigos, las malas lenguas aseguran que hay amor del bueno.

En la actualidad, Floppy viajó a Estados Unidos para obtener la vacuna contra el coronavirus, y aprovechó para visitar a su nueva pareja, cuestión ya confirmada con la primicia que brindó Ángel de Brito en la última emisión de su show.



Sucede que, desde hace unos meses, la joven está de novia con Ezequiel Pereira, un empresario gastronómico de 38 años que cerró sus negocios en la primera etapa del confinamiento 2020 para instalarse en Miami y abrir tres bares llamados Presidente que son considerados entre los mejores del mundo como también una excelsa inversión millonaria.



Allí la pareja dio rienda suelta al amor, se mostró en público y gozan de una vida plena sin el acoso de la prensa especializada.

Vale mencionar que él es un apasionado de los deportes, se cataloga como triatleta, pasión en común con su nueva novia.

Tiene un estricto perfil bajo y no se sabe bien ninguna información respecto de su pasado amoroso.