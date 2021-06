La ira contenida de Michelle Salas

Durante el noviazgo de Stephanie Salas y el astro de la canción Luis Miguel nació una niña llamada Michelle. Si bien el papá estaba al tanto y visitaba a la menor, no fue hasta sus casi 18 años que le dio el apellido e hicieron el examen de ADN.



Luego, el intérprete y su hija construyeron una relación más íntima y lograron convivir en Estados Unidos hasta el día de la fecha. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro; ahora, la joven está indignada por el trato que se le prestó a su personaje en la serie sobre su papá, que participa de la producción y los guiones junto a los responsables de Netflix.



Fiel a su perfil bajo, solo habla de su trabajo, tiene un restricto cuidado de su intimidad pero abandonó este lugar para brindar un comunicado para mostrar su indignación. En la emisión de la primera temporada, ella afirmó que también era una ficción y ciertos aspectos podían ser ornamentados, ahora expresó: “Quiero aclarar que yo no permití, en ningún momento, el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Tampoco me consultaron si estaba de acuerdo con que mi vida, se convirtiera en una serie de televisión, en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”.



Asimismo hizo hincapié en la falta de respeto a su honor y al rol que la mujer cumple en la sociedad: “Me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones aunque se traten de mí, porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean. Desde que tengo uso de razón mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos”.



Asimismo, reconoció que es por sus papás que su vida no es común y corriente, también por su oficio de modelo, pero recordó que primero deben tenerse en cuenta los valores y la esencia del ser humano: “Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen de verdad”.