La Reina de los Bajitos recibió la vacuna contra el coronavirus

Crítica con la gestión de Jair Bolsonaro, y una de las más fervientes impulsoras por la vacunación en su país, finalmente Xuxa recibió su dosis de protección en medio de la crisis sanitaria.



Emocionada por el hecho, compartió imágenes y un video en sus redes sociales. Al ser consultada por quien registró el épico y esperado momento, la Reina de los Bajitos dijo: “Es una mezcla de felicidad con un trabajo hecho con gente que me gusta. Ya está aquí en mi brazo. Me alegro de que haya llegado mi día. Me alegro de tener mi edad, gracias a Dios”.



El video puede verse en su cuenta de Instagram, desde la que constantemente proporciona información sobre vacunas y la necesidad de revisar las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno. También se la ve tomándose fotos con quien la vacunó y la felicitación a los trabajadores de la salud por su trabajo en este contexto tan particular. Todo el personal involucrado en el operativo de vacunación aplaudió a la actriz, cantante y conductora para devolverle su agradecimiento.