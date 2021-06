Matías De Leis Correa: “Quería inmortalizar a mi abuela”

Marisol Otero es la protagonista de Convaleciente, película de Matías De Leis Correa que llega el jueves a cines habilitados. Diario Hoy habló con él para conocer más detalles de la propuesta.

—¿La película se dispara de alguna experiencia personal?



—Lo que me llevó a escribirla es mi abuela, que atravesó esta enfermedad, era un poco inmortalizarla a ella y hacerlo en su casa, porque el rodaje lo hicimos en la que era su vivienda.

—¿El personaje se llama como ella?



—Tiene su segundo nombre. El año que falleció también falleció un amigo y, antes de rodar, mi otra abuela, que estaba en silla de ruedas, y la usamos en la película. La idea fue hacer algo con todo eso.

—Catarsis…



—Sí, y si bien no es una radiografía mía, al ficcionalizarla sumé más personajes, por eso no es 100 por ciento documental, tratando de contar que en esos difíciles momentos nadie es ni malo ni bueno. Yo estuve muy presente con mi abuela porque estaba cerca. Convaleciente plasma un poco eso.

—¿Tu familia vio la película?



—Todos la vieron, la gran mayoría se emocionó, me preguntaban: “¿Ese soy yo?”. Y les decía que no. Recordaron todos la casa, que es una de las pocas que quedan en el lugar, sigue albergando más historias, y muchos me decían: “Te recuerdo con dos añitos corriendo en el patio, y ahora hiciste una película”.



—¿Cómo trabajaste con Marisol y cómo llegaste a ella?



—La conocí unos meses antes de la película, hicimos un video con ella y con Flor (Otero) por el Día de la Mujer, tuvimos química inmediata y en pleno rodaje me dijo que quería hacer cine, le dije que yo también, y a los meses me decidí para hacer Convaleciente, y la escribí pensando en ella como la protagonista. La llamé, le propuse la película, que fuera la protagonista y que compusiera el tema final de los créditos. Se emocionó, me dijo que si y la hicimos. La terminamos justo antes de que comenzara la pandemia. Trabajar con ella es hermoso, ensayamos en locación, aprendimos mucho juntos y formamos una familia. Hoy por hoy somos amigos.