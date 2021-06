Toto Yulelé: “El arte es un elemento fundamental para transformar la realidad”

Músico, compositor y productor, el uruguayo Rodrigo Odriozola, artísticamente conocido como Toto Yulelé, puso manos a la obra para componer un disco suscitado durante la primera parte de la pandemia que requirió un confinamiento obligatorio.



Así creó esta obra titulada Una casa, que se consagró como su tercer material de estudio y circula entre los sonidos del indie, el rock y la música popular de Latinoamérica.



Durante una entrevista con este multimedio, el artista detalló las aristas de este álbum y reflexionó sobre la escena actual.

—¿En qué proyectos estás inmerso en este contexto de aperturas y restricciones debido al momento inusual que atraviesa la ­humanidad?



—Actualmente estoy casi exclusivamente dedicado a mi proyecto solista, aunque también trabajo en colaboraciones puntuales para otros artistas. El año pasado participé en el disco de El Niño Que Toca Fuerte (Uruguay). Además, grabé una canción con el colectivo Orquesta La Casita de los Pibes (La Plata) y también participé en un single con Niño Etc (CABA). Ahora estoy grabando para el disco de Salvador García (Uruguay) y estoy empezando a producir y grabar el EP de un dúo de músicas que se llama Les Inabarcables. Será la primera vez que participo como coproductor en un proyecto.

—¿Qué sensaciones te merece este estadio inusual? ¿Y cómo lo abocás al arte?



—Todo esto me genera mucha incertidumbre en niveles que nunca antes viví. La imposibilidad de hacer planes a largo plazo, por otro lado me ha hecho enfocarme más en el ­presente, y eso tiene su parte buena para mí. Con respecto al arte, mi último disco es producto del contexto de encierro. Armé mi home studio para pasar las horas y terminé grabando un disco. Incluso la gran mayoría de las y los músicos que grabaron me enviaron el material desde sus casas, una cosa que en la situación anterior no se nos hubiera cruzado por la cabeza. Creo que en momentos tan duros el arte es un elemento fundamental para transformar la realidad, no solo la personal, sino también la colectiva.

—¿De qué manera intentás sobrevivir en relación a la carrera y también para permanecer en boga?



—Siempre es necesario reinventarse. Yo siempre toqué mucho en vivo, y esa fue mi mayor escuela. Es decir, plantarme con la guitarra en cualquier lado y compartir mis canciones. En el momento actual en que no puedo tocar, empecé a investigar más en el mundo de la grabación y la producción, para lograr componer pensando en eso. De esta manera, la verdad es que me enamoré de esta nueva forma de hacer las cosas, y eso cambió también el sonido de mis canciones. A mí me gustan los artistas que logran profundizar en sus búsquedas y a la vez transformarse. Es lo que intento hacer.

—¿Qué podés contarnos sobre la trayectoria realizada?



—Tengo en mi haber muchas experiencias hermosas. Pude tocar con un montón de gente, conocer lugares nuevos. Lo que más valoro igual es la amistad de personas que he conocido en el camino de la música y que se han convertido en confidentes, personas a las que quiero y admiro, grandes maestros. Hoy, si me preguntas quiénes son los artistas que más me influyeron, voy a nombrar a varios amigos, y eso me encanta.

—¿Cómo te adherís a la lucha cotidiana en las batallas de género?



—Intento ser consciente de mis privilegios. Le doy un lugar importante en mi vida a cuestionarme estas cosas. Intento también ser consecuente en mis letras y estoy atento a no reproducir discursos que estén atravesados por la violencia. Es un aprendizaje constante. Pero siento que somos la generación que tiene la obligación de transformar esto, y poco a poco vamos mejorando. Nunca termina.