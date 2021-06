Lo mejor de Abbas Kiarostami online

Durante el mes de junio, MUBI presenta el especial Primer Plano de Kiarostami dedicado al legendario cineasta iraní, Abbas Kiarostami.

En nuestro país, particularmente, fue sinónimo de éxito gracias a la difusión de su obra, siendo El sabor de las cerezas una de las más celebradas por la crítica y los espectadores. Corria los años noventa, el VHS comenzaba a dar paso a la cultura del DVD e internet, y la avidez de los cinéfilos traía consigo, la respuesta de distribuidores y exhibidores que comenzaban a circular materiales de otras latitudes para satisfacer sus necesidades.



El Bafici, Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, cineclubes, y revistas especializadas como El amante, impulsaban el interés por cinematografías foráneas, a la vez que ensalzaban algunos nombres de directoras y directores que había que ver. Así, el nombre de Kiarostami llegaba masivamente a las salas, con una respuesta sin precedentes en el público local. En junio, y con copias de gran calidad, MUBI permitirá conocer películas claves en su filmografía, una obra que hace del tiempo narrativo un culto, y en donde, sin esperar grandes secuencias de acción, se transmite una sensibilidad única para lograr atrapantes relatos.



Serán parte del ciclo, además de la exitosa El sabor de las cerezas, una road movie espiritual de tremenda humildad, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, Where is the friend's home?, Through the olive trees, The wind will carry us.



Kiariostami se valió de una mirada sensible para retratar la niñez, los vínculos, la desigualdad de su país. Fue uno de los grandes realizadores que, desde el artificio del soporte cinematográfico, intentó construir verdad con sus películas.