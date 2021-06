A pesar del divorcio, Kim Kardashian le dedicó un romántico mensaje de cumpleaños a Kanye West

“Feliz cumpleaños. Te amo de por vida”, escribió la socialité Kim Kardashian en su última publicación de Instagram, que dedicó al rapero Kanye West junto con una imagen de sus hijos. La pareja se encuentra en medio de un proceso de divorcio solicitado por Kim, que actualmente está siendo televisado en el reality de la modelo “Keeping Up With The Kardashians”.

La publicación alcanzó en tan solo 30 minutos, un millón de likes, acompañados de miles de comentarios que piden por la reconciliación de la pareja. Sin embargo, considerando las declaraciones de la celebridad en su programa de televisión, la crisis parece ser imposible de remontar.

Por su parte, la hermana de Kim, Khloe Kardashian, y su madre, Kris Jenner, también se hicieron eco del cumpleaños de West en las redes sociales y le desearon un gran día.

“¡Feliz cumpleaños a mi hermano de toda la vida! ¡Que tengas el mejor cumpleaños, Ye! ¡Te envío amor e infinitas bendiciones!”, escribió Khloe junto a una fotografía suya al lado de Tristan Thompson, Kanye West y Kim Kardashian.