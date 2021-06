El duelo televisado de Kim Kardashian

Tras menos de una década de amor, el matrimonio de Kim Kardashian y el cantante Kanye West llegó a su fin luego de atravesar una crisis que fue imposible de remontar. Así la pareja decidió compartir la tenencia de sus cuatro hijos que aún son menores de edad y dividir las ganancias de los emprendimientos que fundaron durante la sociedad conyugal.

Ni lerda ni perezosa, Kim aprovechó para negociar por más dinero durante las grabaciones del reality show de su familia. De esta manera, comentaría las miserias que atravesó al tomar la decisión de separarse.

Así en las primeras imágenes de esta temporada que fue grabada a fines del 2020 pero llega ahora a la pantalla chica, puede verse a la mediática comenzando a vislumbrar las causas de su separación. La primera razón fue la división de tareas y las asperezas que se presentaron durante el confinamiento social, preventivo y obligatorio que debió realizarse en la primera etapa de la pandemia imperante.

En este capítulo, la familia íntegra realiza un viaje de placer a una cabaña de su propiedad y es allí donde Kim se libera para contarles a sus hermanas lo que está sucediendo con su matrimonio.

Así su hermana Khloe concurrió al confesionario y dio las primeras pistas de las sensaciones cuando expresó: “Kim ha estado luchando en privado detrás de las cámaras sobre su relación y es difícil porque Kim claramente está redirigiendo gran parte de su frustración, tristeza e ira. A veces simplemente sacás cosas por algo que no tiene nada que ver con lo que estás pasando”.

Asimismo, la exesposa de West tuvo su momento de estrellato cuando visibilizó que el problema central es que no puede acompañar en todo momento a su ex. Esto llevó a una serie de peleas y malestares que culminaron en la separación definitiva. En palabras de Kim: “Él debería tener una esposa que apoye todos sus movimientos y viaje con él y haga todo y yo no puedo. Me siento como un maldito fracaso y es como un tercer maldito ­matrimonio. Sí, me siento como una maldita perdedora”.

Por su parte, tras este desahogo, Khloe retomó la palabra para halagar a su pariente y justificar que siempre intentó mantener a su familia unida: “Ella es uno de los seres humanos más increíbles, ­literalmente. Trata de proteger su unión a toda costa, pero es difícil cuando tienes esa responsabilidad sobre tus hombros, y yo solo quiero que ella se cuide a sí misma también”.

Para finalizar, Kim decidió solicitar los trámites del divorcio en febrero del corriente y así ponerle fin a su pareja con el también político y candidato fallido a presidente de Estados Unidos. Además conciliaron a la inmediatez cuáles serán las pautas de crianza para los herederos North, Saint, Chicago y Psalm.