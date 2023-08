El enigmático mensaje de Pocho Lavezzi

Durante la jornada de ayer, llamó mucho la atención un misterioso mensaje que el ex jugador de fútbol Ezequiel “Pocho” Lavezzi compartió en sus historias de Instagram. Sin arrobar a nadie y mucho menos blanquear a quién estaba destinado, él comenzó su mensaje: “Las cosas se resuelven como hombres, si te da, nos juntamos y es nuestro, los billetes resuelven como cobardes”.

En ese mismo tono amenazante y enigmático también escribió: “Te lo dije a vos, pero sos una nena que no se hace cargo y manda gente. Yo no corro, así que sea como quieras, pero no te dio para que nos juntáramos, ahora hacé lo que quieras y como quieras, pero que sea en persona y de hombre, solo vos y yo, y no te animaste”. Por último, cerró de manera contundente y con un dejo de ironía: “Te espero, campeón de cuenta bancaria. Vos sabés bien y te tembló para hacerte cargo. Lo que pase es nuestro”.

Vale recordar que toda esta situación se da en medio de rumores de romance en torno al Pocho, que lo hicieron objeto de diversas especulaciones; porque se lo vinculó a Zaira Nara y a Jesica Cirio. Sobre ello, hace poco el periodista Juan Etchegoyen confió un mensaje que le habría enviado el mismo Lavezzi a raíz de los rumores. “Hola Juan, no tengo idea de nada la verdad, y también decirte que no me gusta hablar a mí de mi vida privada, pero ahora que me contás esto lo sé, porque no tenía idea la verdad. No pasa nada por preguntar, gracias por entenderme pero no hablo nada de mi vida privada”, respondió él en ese momento. La pregunta que todos se hacen es si este mensaje tiene que ver con los rumores.