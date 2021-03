El escándalo real que recién empieza

Tras su renuncia a la corona británica, el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle decidieron abandonar el Viejo Continente para luego renunciar a sus títulos de nobleza y así emprender una nueva vida en Estados Unidos.



Una vez que se instalaron en Los Ángeles, lograron alquilar una mansión para criar a su hijo Archie que pronto tendrá una hermana y abocarse a la productora que fundaron para crear contenidos infantiles.



En este contexto, decidieron brindar una visita al show de Oprah para dialogar sobre todo lo sucedido en estos meses y allí revelaron fuertes declaraciones contra la corona. Sobre todo en relación al color de piel que podrían tener los herederos debido a la ascendencia afroamericana de Meghan.



Ahora, el Príncipe Carlos no los recibe en la Casa Real ni les responde el teléfono debido al accionar mediático.



Asimismo, el Príncipe Alberto de Mónaco brindó su parecer en una entrevista realizada y aconsejó al joven matrimonio: “Puedo entender las presiones a las que estaban sometidos, pero creo que este tipo de muestras públicas de insatisfacción, por decir lo mínimo, este tipo de conversaciones deben realizarse en los espacios íntimos de la familia y no tienen por qué ser presentados en la esfera pública de esa manera. Por lo tanto, me molestó un poco. De cierta manera, puedo entender de dónde vienen, pero creo que no era el foro apropiado para tener este tipo de discusiones”.