El hijo de Hugh Hefner salió a defenderlo frente a las duras acusaciones de sus ex “conejitas”

El medio estadounidense A&E estrena hoy la serie Secrets of Playboy, un documental que mostrará los secretos más oscuros detrás del imperio formado por el empresario Hugh Hefner, creador de la revista para adultos Playboy.

El material audiovisual, que se transmitirá este 24 de enero, revela el comportamiento abusivo del empresario estadounidense que provocó daños físicos y emocionales a decenas de mujeres y cuenta con los testimonios de las ex novias de Hugh Hefner, Holly Madison y Sondra Theodore.

Cooper Hefner, hijo del magnate, rompió el silencio y decidió pronunciarse sobre estas denuncias a través de su cuenta personal de Twitter:

“Pueden no aprobar la vida que eligió mi padre, pero no era un mentiroso” escribió, y continuó “si bien no era un hombre convencional, era sincero en su forma de encarar las cosas y vivió honestamente. "Era generoso por naturaleza y se preocupaba profundamente por las personas. Estas historias lascivas son un caso de estudio del arrepentimiento que se convierte en venganza".

Con estas palabras, Cooper Hefner salió a confrontar a aquellas personas que se expresaron en contra del comportamiento de su padre a través de duras palabras que lo incriminan en casos de abusos y violencia.