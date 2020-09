“El límite del humor está en el propio pensamiento”

El próximo 19 de septiembre, a las 22, Martín Pugliese se presentará con un nuevo espectáculo virtual. Será un set de comedia donde abordará diversos temas que incluyen historias sobre su mundo totalmente intervenido por sus hijos, los recuerdos y las modas musicales. En diálogo en exclusiva con el diario Hoy, habló sobre cómo está pasando el aislamiento, la profesión y brindó detalles de su nueva obra.

–¿Cómo estás llevando la cuarentena?

–Creo que mal (risas). Esto nos descolocó a todos porque pasó un montón de tiempo. Igual considero que tengo un cierto poder de adaptación y que mi núcleo familiar es divino, por lo que estamos muy bien a nivel humano. Salvo por algunas cuestiones laborales que tienen que ver con lo artístico, estoy bien.

–¿Sentís que este momento se presta para la creación?

–Por lo que veo de los demás, no. En mi caso lo relaciono con la falta de tiempo, pero después hablo con otros colegas comediantes y veo que les pasa lo mismo, que no fluye. No sabría a qué atribuir esa falta de creatividad generalizada.

–¿Creés que el humor tiene límites?

–El humor es una óptica que refleja lo que vos pensás de la vida y de las cosas, pone el foco sobre algo. Creo que el pensamiento de la gente no tiene que tener un límite, porque decir que no se puede hacer humor sobre algo es como decir que no se puede pensar sobre algo, y yo no estoy de acuerdo con esa idea. Entonces el límite para mí es mi propio pensamiento, es decir, no pienso que el humor tenga límites, pero sí existe una limitación propia a la hora de hacer humor que es tu propio pensamiento sobre una idea. No hay temas sagrados, pero sí hay enfoques únicos.

–¿Cómo surgió hacer Teletón?

–Fue en cuarentena. Además de compañeros de radio, con Seba (Naldi) somos amigos, entonces siempre tenemos ganas de hacer cosas juntos. El año pasado hicimos un podcast, Se juntan y hablan, y nos gustó mucho lo que pasaba. Ahí vimos la posibilidad de hacer una especie de vivo en Youtube, aprovechando que ahí la gente tiene más poder de atención, y fuimos para adelante con mi productor Víctor (Torres) que es el Dios detrás del Teletón.

–Y el 19 vas a hacer un show online, ¿qué nos podés adelantar?

–Es un show en el que estoy tan encendido como en el teatro, pero la gente está en sus casas. Va a ser en un estudio hermoso, con una escenografía muy linda, con la técnica perfecta, con las cámaras... Además, estoy feliz con el material que elegí para hacer, así que tengo un 90% de certidumbre que les va a gustar y se van a reír mucho.