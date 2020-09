Magia, romance y miserias humanas en los estrenos de hoy

Un Giro de ases, que se puede ver hoy a las 22 horas en Cinear, aparece en el cine local la magia como tema. Diario Hoy dialogó con Sebastián Tabany para saber detalles de su propuesta, protagonizada por Juan Grandinetti, Carolina Kopelioff, Thelma Fardin, y Lautaro Delgado, entre otros.

—¿De qué manera estás viviendo esta situación extraordinaria?

—Es raro, nos agarró con la posproducción. Teníamos que ver colores, por ejemplo y cada uno tenía un monitor distinto y por una diferencia mínima veíamos colores diferentes, era bastante complicado. Personalmente es un embole, hago sipalki y ahora no puedo ir y en casa no es lo mismo. Estamos ya en una situación con problemas psiquiátricos que tendrá consecuencias, es complicado el distanciamiento social, más como somos nosotros, que queremos abrazarnos, besarnos, tocarnos, es difícil.

—¿Tus sensaciones de estrenar online?

—Lo hablamos con el productor, qué íbamos a hacer con la película cuando estuviera hecha. Teníamos programado estreno para mayo, después pensamos en julio, y no pasó, y después pensamos en que vaya a online para que no se aplace durante años. El contexto la beneficia, más porque la plataforma Cinear creció mucho en espectadores, para películas que en otra situación no tendrían esos números. Pensamos: vayamos a Cinear, la tenemos ahí una semana y después vemos que pasa. Es una película dirigida a un público que seguramente ve muchas películas en su casa, y está bueno ofrecer al público la película en la forma que la consume, y más ahora.

—¿Cómo imaginaste una historia de magos?

—La ventaja que tenía al escribir es que no se había hecho, no se podía copiar de nadie, así que había que imaginar una historia “filmable”, que se pueda hacer, creando un universo que vas más allá que lo que muestra la película. Me gusta contar historias con cosas que pasaron antes, que suceden y van a suceder después. Hay detalles, presentando un mundo, que existe y con pequeñas cosas que se muestran y no necesariamente te vamos a contar por qué están. La idea es contar interrogantes y presentar un mundo con muchas más cosas, te mostramos un mínimo, la historia de dos chicos, pero es la punta de un iceberg.

—Al igual que con la magia...

—Claro, la magia es el único arte donde no se ve la técnica, te presento y ya, de acá para atrás no sabes nada. Era jugar con eso.

THE DEVIL ALL THE TIME

En Knockemstiff, una serie de casualidades desnuda las miserias y verdades ocultas de un pueblo en el que la corrupción, el sexo y la religión es lo mismo. Perversiones encarnadas en personajes detestables. Robert Pattinson, Bill Skarsgård y Mia Wasikowska protagonizan una propuesta en la que se destaca Tom Holland. Netflix.

EL PRACTICANTE

Carles Torras dirige esta producción original, protagonizada por Mario Casas y Déborah François.

Propone el descenso a los infiernos de un hombre, con oscuros manejos, pero que no puede soportar las sorpresas que la vida le da. Suspenso con trazos gruesos y estereotipos, una especie de Misery con El inquilino. En Netflix.