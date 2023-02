El mal momento de La Princesita

Las últimas semanas fueron de preocupación para el entorno y los seguidores de la cantante de cumbia Karina La Princesita. Primero fueron algunos comentarios en las redes y luego ya ella misma lo contó en una entrevista televisiva. En su Instagram fueron muchos quienes se refirieron a los ataques de ansiedad que había manifestado tener.

Por ejemplo, hace apenas dos semanas, publicó: “Qué está pasando con este 2023?”, seguido de un emoji de una carita triste. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo y de amor hacia ella.

Pues bien, esta semana justo cuando cumplió sus 37 años, expresó algo de todo ello en un móvil televisivo de LAM. “Yo claramente empecé todo esto porque vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado. De repente sos muy profesional y estás mal, pero te subís al escenario, tenés muchos shows, actividades laborales, y vas: Todo bien, todo bien. Pero cuando te bajás, tenés los mismos problemas. Por esa razón dejé de lado, no me ocupé en su momento y eso hizo que se vuelva cada vez más oscuro más negro. Ahora dije: No quiero estar más así”, contó.

Karina Jesica Tejeda, tal es su nombre completo, es una de las voces y de las artistas de cumbia y de la movida tropical más importante de los últimos años. Desde sus comienzos, hacia los primeros años del 2000 con el disco Miénteme (2004), a hoy, no ha dejado teatro ni sala importante de la Argentina y la región sin llenar.

Ahora, en plan confesional y con el corazón en la mano, ella contó con total sinceridad los sinsabores de la profesión y cómo se está sintiendo en la actualidad.

“Estoy haciendo terapia, psicología y psiquiatría. Si vos tenés algo y no te controlás y te dejás estar, se torna en algo más grave. Con la salud mental es lo mismo, hay que ocuparse, porque si no te ocupás, te puede llevar a una gran depresión”, relató, sin ningún prurito ni ánimos de esconder nada. Y fue todavía más allá, sabiendo quizás el peso que puede llegar a tener lo que ella diga, siendo una estrella con llegada masiva a miles y miles de personas, entre ellos, adolescentes: “Sé que hay mucha gente que le pasa y está bueno que no se sientan mal, con vergüenza. Yo tenía vergüenza de decir: Estoy triste, estoy mal. Que la gente entienda que si te pasa, no tenés que tener vergüenza, no estás loco por ir al psicólogo ni por estar medicado”.

También se encargó de dejar en claro que el momento que está pasando no tiene nada que ver con el vínculo con su ex, Nicolás ­Furman. Finalmente, a modo de deseo, expresó que ojalá se le acerque “gente buena leche” durante este 2023.