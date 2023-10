El mal momento de Lolita Cortés

La actriz y cantante de teatro musical Lolita Cortés confirmó que tuvo un diagnóstico severo por parte de sus médicos. Por esta razón, decidió intervenirse con una doble mastectomía para disminuir los riegos de enfermedad. Sucede que los médicos decretaron que tiene un cáncer en remisión y es por ello que no irá a un tratamiento oncológico.

Así declaraba la estrella: “Luego el doctor me confirma que es cáncer, y me dice que teníamos que hacer una mastectomía, en tres semanas más se realiza y ahora estoy en cinco años en remisión”. Luego continuó: “He tenido días que me he roto, pero quiero vivir para convivir con mis hijos. Ahora que me hicieron la mastectomía doble, por eso estoy toda vendada porque necesita pegarse a la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido. Disciplina y vamos para adelante”.

Ahora la mujer se recupera en su casa y descansa para poder retomar las riendas de su carrera ­profesional.