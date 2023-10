Susana Romero, una diva argentina

La modelo Susana Romero reinaba en las pasarelas y en las campañas textiles de los diseñadores. Así trabajó para poder colaborar con los gastos de la casa familiar. Además, era una musa para todos los creativos por sus rasgos morenos y la melena de corte carré que llevaba consigo. Por otro lado, poco a poco, fue haciéndose un renombre en la escena artística, participando de pequeñas publicidades y números hasta que Alberto Olmedo, el majestuoso cómico, la vio e invitó a participar de sus programas, películas, obras de teatro y la emisión de todos los especiales.

A partir de ese entonces empezó a tener fama y popularidad gracias a estos roles que ya eran un clásico, para luego integrar todos los grupos de trabajo que el Negro armaba y organizaba en cada proyecto. Con mucho esfuerzo, llegó a la cima de su carrera junto al grupo integrado por otras chicas como Adriana Brodsky, Beatriz Salomón, Divina Gloria, entre otras.

La Negra, como comenzaron a apodarla, supo hacer roles sexis y graciosos en su paso por el arte, pero también ha sido muy reconocida por la defensa por los derechos de los animales. Esta decisión la llevó a convertirse en vegana.

Poco a poco, la mujer también tuvo su paso por las artes plásticas, puesto a que se formó y creó muchas obras en este rubro. También tuvo el título de Miss Argentina cuando daba sus pasos en la pasarela.

Con esfuerzo y perseverancia, la mujer se consagró en el modelaje, en la actuación, las artes y el proyecto de la militancia por los derechos de los animales.

La vida después de Olmedo

Luego del fallecimiento de Alberto Olmedo al caer del balcón de un departamento que tenía en Mar del Plata una madrugada fatídica para el espectáculo argentino, la mujer puso un freno y se abocó a su casamiento. Estaba de novia con Abel Jacubovich, un reconocido escribano que ganó popularidad por estar en el programa de Marcelo Tinelli. La pareja se casó y fundó una familia numerosa gracias a la llegada de un par de mellizas llamadas Nicole y Calanit. Actualmente, la primera vive en España, mientras que la segunda reside en Buenos Aires. Con el paso de los años, la pareja decidió ponerle punto final a la relación y seguir caminos por separados. Por su parte, el hombre se abocó al trabajo en lo privado y falleció hace unos años. Mientras tanto, Susana crio a sus hijas y llegó a publicar un libro sobre experiencias y vivencias. Siempre enfocada en la familia, la Negra logró salir adelante pese a todos los obstáculos que ha enfrentado en los últimos años, que no han sido nada fáciles.

Los problemas de salud

De forma reciente, la actriz volvió a dar una entrevista luego de siete años y habló en el programa Entre nos, de alcance nacional, que se emite por un medio digital.

Bajo la responsabilidad de Tomás Dente, la diva recordó su crecimiento en el seno de una familia trabajadora donde su mamá le hacía los vestidos y su papá salía a buscar el sustento. Por otro lado, cuando llegaron a ser muy ancianos, les compró un departamento para que ellos vivieran, pero finalmente se complicó la situación y terminaron viviendo con ella.

Además, habló sobre sus problemas de salud que la llevaron a tener más de una cirugía: “Cuando comenzó la pandemia, me sometí a una operación importante por primera vez. Me colocaron cinco stents en el corazón y otro en la pierna porque todas mis arterias estaban obstruidas. Los médicos no entendían la razón, ya que no soy fumadora y soy vegana. Pero es el estrés, que se convierte en veneno. A partir de ahí, comienzas a tomar conciencia sobre el tiempo, la vida y la muerte. Fue una operación que duró seis horas y nadie podía entrar a verme. Mi hija Calanit se coló y durmió en el piso a mi lado, hasta que la sacaron”.

Por otro lado, la mujer tomó una decisión sobre las operaciones: “Después de eso, tuve tres operaciones más y dije ¡Basta!, porque someterse a este tipo de intervenciones te quita años de vida, salud y muchas otras cosas. Te envejece y te quita las ganas de hacer cualquier cosa. Hoy no quiero hacer nada porque no tengo las fuerzas ni las ganas. Y no sé si podría comprometerme con un programa diario, porque no sé si seré capaz de cumplir”.

La actualidad

En estos tiempos, Susana Romero disfruta de lo cosechado y vive en Buenos Aires. Asimismo, goza de estabilidad espiritual y de la contención de sus seres queridos y, además, está acompañada por sus mascotas. Por otro lado, no descarta volver a trabajar, pero tendría que ser un proyecto que sea de su interés. También dio cuenta en el mismo show que no sabría si podría estar a las circunstancias de una entrega de exigencia diaria porque que está priorizando su bienestar.