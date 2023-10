Julia Fox habló de su relación con Kanye West

La mediática Julia Fox tuvo una relación amorosa con Kanye West y ahora escribe sus memorias para darlas a conocer. Así dio detalles de este amor donde todo duró dos meses. La pareja se conoció y el flechazo fue inminente. Luego empezaron a salir para dar a conocer su amor ante los flashes. Por otro lado, la mujer alegó cómo se sentía con toda la parafernalia mediática: “Siento que me estaba usando en un juego extraño y retorcido. Me hacía sentir sucia”. Asimismo, comenzaron los roces cotidianos, por lo que decidieron seguir por caminos separados. Además, el hombre había decidido que no le hablaría por teléfono y que iría a su cumpleaños al que llegó con muchos regalos y pidió que los fotografiaran. Sobre eso, la mujer continuó: “Mientras posamos como marionetas, cuestiono sus verdaderas intenciones, sintiendo que este gran gesto no es más que un truco publicitario”.