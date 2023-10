La palabra de Wanda

Hace ya unos días que la empresaria y conductora se encuentra en el país. Se sabe que compartió algunas salidas y cenas con su hijo Valentino y su nuera; que se encontró con Zaira y sobrinos, y que fue a cenar con su hijo, su madre y su marido, Mauro Icardi.

Así las cosas, entre tanto, ella fue consultada por un móvil de Socios del espectáculo y dejó algunas declaraciones. Entre otras cosas, confirmó que su estadía en Argentina tiene que ver con su enfermedad. “De salud, estoy bien. Yo no hablé de mi salud. A veces la gente es mala y dice que yo hablo, pero lo contaron ustedes y no pasa nada” expresó. Y agregó: “Estoy bien. Vine para eso, por el tratamiento. Es difícil hablar a veces porque no sabés si te van a entender o te vas a prestar a comentarios que en momentos así no estás con ganas de escuchar. En algún momento voy a hablar para ayudar a quienes están pasando lo mismo y quizás puedan sentirse acompañados”.

Además, volvió a referirse a los rumores de crisis que siempre abundan y giran alrededor suyo y de Mauro: “Se habló mil veces de que estoy separada. Se dice siempre eso. Ya estoy acostumbrada”. Y también aclaró respecto a que se la vinculó, nuevamente, con el trapero L-Gante: “Con L-Gante no estoy. El otro día estuve haciendo algo que dentro de muy poquito van a ver. Se viene algo nuevo. Con la música. Muy pronto”.