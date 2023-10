Ángel de Brito destrozó a Flor de la V

De un tiempo a esta parte se viene dando cierto cortocircuito en los pasillos de América TV. Hay ciertos resquemores con Florencia De La V, incluso dentro del mismo panel de Intrusos, programa que conduce. Pero quien se anima a hablar de frente del tema, y no le tiembla el pulso, es Ángel De Brito.

No es la primera vez que se enfrentar, y esta vez fue por las notas que dio Susana Giménez. En el caso de LAM, la vendieron como que la diva estaba en vivo, pero se había grabado minutos antes, tampoco había tanta diferencia en cuanto al tiempo como para salir a remarcarlo. Pero quien reveló el secreto fue De La V, y Yanina Latorre le dio duro y parejo. Contó que todo fue porque ella quería hacer la primera nota, pero Susana eligió a De Brito.

No es la primera vez que se enfrentar, y esta vez fue por las notas que dio Susana Giménez. En el caso de LAM, la vendieron como que la diva estaba en vivo, pero se había grabado minutos antes, tampoco había tanta diferencia en cuanto al tiempo como para salir a remarcarlo. Pero quien reveló el secreto fue De La V, y Yanina Latorre le dio duro y parejo. Contó que todo fue porque ella quería hacer la primera nota, pero Susana eligió a De Brito.

Pero durante la noche del miércoles 11, Ángel volvió sobre el tema y no le tuvo piedad. "Flor tiene estas actitudes siempre en su carrera. Sube un poquito, ya se la cree, y empieza a tener este tipo de actitudes", comenzó el conductor.

"Yo no tengo ningún problema con ella, como no tengo ningún problema con los Socios (del espectáculo), con (Adrián) Pallares, con (Rodrigo) Lussich, que siempre los chicaneo, con (Susana) Roccasalvo, no hay ningún problema. Cuando estás en el código, está bien. Cuando haces estas cosas de mala compañera y de mala leche, no está bien", agregó De Brito.